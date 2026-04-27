¡Qué montón! Sobran los candidatos al CNE y TJE

VOZ. Reaparece “voz de muerto”, ahora como candidato al TJE, en reemplazo de Miriam Barahona, QEPD, junto a un listado de 24 aspirantes, entre los que también figuran la exjueza que juramentó a Xiomara y Mario Portillo, diputado refundidor.

TJE. Entre los aspirantes al TJE -al menos hasta ayer por la tarde- también aparecen Renán Inestroza, el exdiputado azulejo de las sillas de ruedas; Juan Carlos Berganza, exabogado de “mi Rosa”; Nilia Ramos, exfiscal, y “sapo triste”, el ex de la comisión permanente espuria del Redondo.

CNE. Atacando por la punta izquierda, como candidatos al CNE y a las vacantes de este organismo y del TJE, aparecen German Altamirano, diputado refundidor; Oved López, lugarteniente de Rasel; otra vez Renán Inestroza; Mirtha Gutiérrez, exministra de Xiomara; Eduardo Fuentes -actual comisionado de la UPL- y German Leitzelar hijo, entre una lista de 25 aspirantes.

CIERRE. Al cierre seguía el desfile de candidatos por la pasarela del Congreso y, entre hoy y mañana, será la subsanación de datos, según Lissi Cano, de la comisión especial.

JURA. Rafa Canales jura que en esas listas no están todos los que son, ni son todos los que están, y que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Duelo de padrinos mágicos?

PERDER. Según Rafa, a perder el tiempo llegarán a las audiencias, porque un exprecandidato del PL ya tiene haciendo calistenia a YS para el CNE y a WM al TJE, y también meterá a MT, su abogado, de suplente en el TJE. Será.

FÁTIMA. Bueno, al menos hasta ayer por la tarde todavía no se había postulado Aixa, que también se menciona en uno de los cargos. Sí llegó Fátima.

OCHO. Preguntan que cuál es el poder que sigue ostentando Roosevelt en las Fuerzas Armadas, porque resulta que ocho de los que van a ascenso son sus íntimos aleros y lo mismo ocurre con el que pusieron en el INP. ¿Entonces?

CÓNSUL. En esas redes vuelven a poner el grito al cielo, a oídos de Mireya, por el hijo cónsul de EFL en Carolina del Norte, donde, aseguran -“sigue haciendo de las suyas”. Qué pasa, le preguntan a MA- con los cambios.

USO. El cardenal le voló al uso del dinero público para pagos a extranjeros espías que se dedican a la maldad, tal y como lo ha denunciado Leonel. Los que hacen eso, dice, “son ladrones, son bandidos”.

CHELE. Denuncia el chele Castro el nombramiento de la refundidora Cecilia Lazo en la subsecretaría de la Serna y pregunta ¿acuerdos entre MZR y la rachaaaaa...?