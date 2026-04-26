Morris será sepultado en La Mosquitia: ONG confirmó que hallaron a su familia

“Estamos valorando la posibilidad también de realizar un velorio en Tegucigalpa antes del traslado hacia La Mosquitia. El propósito de este velorio es porque hay personas que lo queríamos mucho y estamos en Tegucigalpa, así que cualquier persona que desee acompañar esta vela puede hacerlo. Pero esta decisión será tomada en conjunto con la familia una vez que se concluya el proceso en la morgue”.