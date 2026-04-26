Morris será sepultado en La Mosquitia: ONG confirmó que hallaron a su familia

Morris era un joven en situación de calle que fue hallado sin vida el pasado martes 21 de abril en el centro de Tegucigalpa. El joven no tenía partida de nacimiento ni tarjeta de identidad; no estaba inscrito en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
La falta de registro oficial complicaba la entrega de su cuerpo, por lo que el Ministerio Público hizo un llamado a los familiares para poder entregarlo; de lo contrario, sería sepultado por las autoridades.
.El caso estremeció a muchos. Morris formaba parte de la organización Árboles de Justicia, una ONG que colaboró en la búsqueda de un familiar para despedirlo de forma digna, como popularmente se le conocía.
Morris podrá tener un entierro y posiblemente sea velado. El abogado Noé Banegas, director ejecutivo de Árboles de Justicia ONG, confirmó a EL HERALDO que una tía de Morris viajará desde La Mosquitia para reclamar el cuerpo del joven.
“Estamos informando a la población y a los medios de comunicación que la tía de Morris arribará a Tegucigalpa este domingo a las 7:00 de la noche; estamos a la espera de ella”, dijo el abogado Banegas.
Banegas agregó que: “Es la única familiar identificada que tenemos para hacer la reclamación del cuerpo. El día de mañana tenemos planificado presentarnos a la morgue para realizar los procedimientos correspondientes en cuanto a la verificación del parentesco, conforme a los protocolos establecidos por Medicina Forense”.
Según se informó, la diputada por Gracias a Dios, Ericka Urtecho estaría ayudando para que el cuerpo de Morris sea trasladado a La Mosquitia, de donde es originario, para que sea sepultado allá.
Asimismo, el abogado aseguró que contemplan la posibilidad de que el cuerpo de Morris sea velado en Tegucigalpa antes de su traslado a La Mosquitia.
“Estamos valorando la posibilidad también de realizar un velorio en Tegucigalpa antes del traslado hacia La Mosquitia. El propósito de este velorio es porque hay personas que lo queríamos mucho y estamos en Tegucigalpa, así que cualquier persona que desee acompañar esta vela puede hacerlo. Pero esta decisión será tomada en conjunto con la familia una vez que se concluya el proceso en la morgue”.
El abogado sostuvo que: “Les reiteramos que este caso es muy especial, porque no solo representa una vida, la valiosa vida de Morris, que en paz descanse, sino que también es la realidad de muchos jóvenes en situación de calle. Es una realidad más amplia”.