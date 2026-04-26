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Tyson Núñez casi pierde la vida en accidente y revelan cómo ocurrió todo: "quedamos sembrados"

Los hechos se dieron hace ya varios años, en una noche marcada por una intensa lluvia que no cesaba

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 15:36
Tyson Núñez casi pierde la vida en accidente y revelan cómo ocurrió todo: quedamos sembrados
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Revelan imperdible anécdota del día en que Tyson Núñez estuvo a punto de perder la vida tras sufrir aparatoso accidente de tránsito. (Imagen de referencia).

 Fotos: Cortesía.
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El exportero panameño Donaldo "Pana" González recordó una anécdota poco conocida durante su paso por el fútbol hondureño.
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El exguardameta contó que vivió ese momento cuando jugaba para Marathón junto al delantero Milton "Tyson" Núñez.
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“Nosotros salimos campeones, nos fuimos a San Pedro Sula, tuvimos buen recibimiento, la euforia”, relató el exjugador.
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González explicó que todo ocurrió en una noche marcada por una intensa lluvia que no cesaba.
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“Cuando llegamos estaba lloviendo, toda la noche, llueve y llueve”, recordó sobre las condiciones climáticas.
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El “Pana” necesitaba tomar un vuelo muy temprano al día siguiente.
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“A Tyson le dije que me tenía que ir en el vuelo de las 6:00 o 7:00 de la mañana”, detalló.
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Núñez se ofreció a pasar por él y llevarlo rumbo al aeropuerto.
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En el trayecto, las calles estaban llenas de agua, lo que complicó la conducción.
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“Debido a los grandes charcos que habían en la carretera, el carro se desestabilizó”, explicó.
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El accidente fue inevitable y terminó en un fuerte impacto.
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“Fuimos a pegar de frente en un poste del tendido eléctrico, quedamos sembrados ahí”, relató González.
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El exportero recordó que el vehículo quedó seriamente dañado tras el choque.
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“El carro tiró humo por todos lados, tuvimos que salir y no llegamos al aeropuerto”, agregó.
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Finalmente, lamentó que las personas los juzgaran sin saber lo ocurrido: “Nos gritaban ‘les pasa eso por bolos’, y ni él ni yo nos habíamos tomado una gota de alcohol”. La charla fue en entrevista para Lideres del Deporte
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