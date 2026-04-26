Tyson Núñez casi pierde la vida en accidente y revelan cómo ocurrió todo: "quedamos sembrados"

Revelan imperdible anécdota del día en que Tyson Núñez estuvo a punto de perder la vida tras sufrir aparatoso accidente de tránsito. (Imagen de referencia).
El exportero panameño Donaldo "Pana" González recordó una anécdota poco conocida durante su paso por el fútbol hondureño.
El exguardameta contó que vivió ese momento cuando jugaba para Marathón junto al delantero Milton "Tyson" Núñez.
“Nosotros salimos campeones, nos fuimos a San Pedro Sula, tuvimos buen recibimiento, la euforia”, relató el exjugador.
González explicó que todo ocurrió en una noche marcada por una intensa lluvia que no cesaba.
“Cuando llegamos estaba lloviendo, toda la noche, llueve y llueve”, recordó sobre las condiciones climáticas.
El “Pana” necesitaba tomar un vuelo muy temprano al día siguiente.
“A Tyson le dije que me tenía que ir en el vuelo de las 6:00 o 7:00 de la mañana”, detalló.
Núñez se ofreció a pasar por él y llevarlo rumbo al aeropuerto.
En el trayecto, las calles estaban llenas de agua, lo que complicó la conducción.
“Debido a los grandes charcos que habían en la carretera, el carro se desestabilizó”, explicó.
El accidente fue inevitable y terminó en un fuerte impacto.
“Fuimos a pegar de frente en un poste del tendido eléctrico, quedamos sembrados ahí”, relató González.
El exportero recordó que el vehículo quedó seriamente dañado tras el choque.
“El carro tiró humo por todos lados, tuvimos que salir y no llegamos al aeropuerto”, agregó.
Finalmente, lamentó que las personas los juzgaran sin saber lo ocurrido: “Nos gritaban ‘les pasa eso por bolos’, y ni él ni yo nos habíamos tomado una gota de alcohol”. La charla fue en entrevista para Lideres del Deporte