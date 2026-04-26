Enfermero ataca a su esposa con más de 25 puñaladas en Ecatepec; la mantenía encerrada

Una joven identificada como Wendy sobrevivió a un brutal intento de feminicidio luego de ser atacada con un cuchillo por su esposo, Pedro “N”, en Ecatepec, en México.
El agresor, quien también se desempeña como enfermero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, le propinó más de 25 puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo el rostro, cuello, abdomen y extremidades.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, este no era el primer episodio de violencia que sufría dentro de la relación, ya que el hombre ejercía constantes actos de control y agresión en su contra.
Wendy relató que su esposo incluso la mantenía encerrada con candado dentro de su propia vivienda durante el día, con el objetivo de evitar que saliera o tuviera contacto con otras personas.
“Estábamos en la casa de sus papás. Habíamos discutido, porque él es muy celoso y como yo estudiaba, pues tenía compañeros y compañeras... y a él le molestaba”, narró la joven sobre lo ocurrido previo al ataque.
Según su versión, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión violenta. “Comenzó a agredirme con un cuchillo... caí al piso y sentía que me ahogaba con mi sangre”, recordó.
La víctima también denunció la indiferencia de quienes presenciaron el hecho. “Pensé que me iban a ayudarme, pero solo cerraron la puerta”, afirmó, señalando que nadie intervino para detener la agresión.
Tras el ataque, familiares del agresor la trasladaron al Hospital de Las Américas; sin embargo, Wendy aseguró que fue abandonada en el lugar y registrada como una persona desconocida.
Debido a la gravedad de sus heridas, permaneció en estado de coma durante cuatro días sin ser identificada, hasta que finalmente sus familiares lograron ser notificados.
El caso ha generado indignación por la brutalidad de la agresión y por los antecedentes de violencia que, según la víctima, ya existían dentro de la relación. Actualmente, Wendy se encuentra en proceso de recuperación, mientras se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.