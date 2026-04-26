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José López, hondureño que embarazó a niña de 12 años en EE UU, podría enfrentar 99 años de cárcel

El hondureño fungía como tutor legal de la menor de 12 años y aceptó que abusaba de ella en reiteradas ocasiones. Podría ser condenado a 99 años de cárcel

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 15:05
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Un hondureño de 41 años de edad embarazó a una menor de 12 años y se declaró culpable ante un tribunal de Luisiana, Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
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El hondureño, identificado como José López Montoya, fue acusado por delitos vinculados al abuso sexual.

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José López Montoya admitió su culpabilidad tras un proceso judicial en el que inicialmente enfrentaba cargos más graves, según dieron a conocer las autoridades federales.

 Foto: Canva
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De acuerdo con la información divulgada, el hombre ejercía como tutor legal de la víctima y habría cometido abusos de forma reiterada durante aproximadamente dos años.

 Foto: Agencia EFE
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La menor de 12 años dio a luz en julio de 2024 y el propio imputado reconoció ser el padre del bebé que trajo al mundo la menor.

 Foto: Refereencia Canva
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El caso fue retomado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que confirmó que López Montoya ingresó a Estados Unidos en 2011 sin estatus migratorio regular.

 Foto: Agencia EFE
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"Una vez más, los medios de comunicación encubren a un inmigrante ilegal con antecedentes penales. Este depravado se declaró culpable de incesto. Violó y embarazó a su pariente de 12 años. El ICE está colaborando con nuestros socios de Luisiana para garantizar que este monstruo no vuelva a estar suelto en las comunidades estadounidenses", indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

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Las autoridades confirmaron que el acusado ya se encuentra bajo custodia migratoria mientras se desarrollan las etapas finales del proceso judicial.

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López Montoya fue arrestado por cargos de violación en primer grado; sin embargo, posteriormente se declaró culpable de delitos agravados contra la naturaleza por incesto, figura penal contemplada en la legislación estatal.

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Según el medio KPLC, el acusado podría enfrentar una condena que oscila entre 25 y 99 años de prisión; no obstante, la audiencia de sentencia fue fijada para el 28 de abril.

 Foto: Agencia EFE
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