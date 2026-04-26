José López, hondureño que embarazó a niña de 12 años en EE UU, podría enfrentar 99 años de cárcel

Un hondureño de 41 años de edad embarazó a una menor de 12 años y se declaró culpable ante un tribunal de Luisiana, Estados Unidos.
El hondureño, identificado como José López Montoya, fue acusado por delitos vinculados al abuso sexual.
José López Montoya admitió su culpabilidad tras un proceso judicial en el que inicialmente enfrentaba cargos más graves, según dieron a conocer las autoridades federales.
De acuerdo con la información divulgada, el hombre ejercía como tutor legal de la víctima y habría cometido abusos de forma reiterada durante aproximadamente dos años.
La menor de 12 años dio a luz en julio de 2024 y el propio imputado reconoció ser el padre del bebé que trajo al mundo la menor.
El caso fue retomado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que confirmó que López Montoya ingresó a Estados Unidos en 2011 sin estatus migratorio regular.
"Una vez más, los medios de comunicación encubren a un inmigrante ilegal con antecedentes penales. Este depravado se declaró culpable de incesto. Violó y embarazó a su pariente de 12 años. El ICE está colaborando con nuestros socios de Luisiana para garantizar que este monstruo no vuelva a estar suelto en las comunidades estadounidenses", indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
Las autoridades confirmaron que el acusado ya se encuentra bajo custodia migratoria mientras se desarrollan las etapas finales del proceso judicial.
López Montoya fue arrestado por cargos de violación en primer grado; sin embargo, posteriormente se declaró culpable de delitos agravados contra la naturaleza por incesto, figura penal contemplada en la legislación estatal.
Según el medio KPLC, el acusado podría enfrentar una condena que oscila entre 25 y 99 años de prisión; no obstante, la audiencia de sentencia fue fijada para el 28 de abril.