José López, hondureño que embarazó a niña de 12 años en EE UU, podría enfrentar 99 años de cárcel

"Una vez más, los medios de comunicación encubren a un inmigrante ilegal con antecedentes penales. Este depravado se declaró culpable de incesto. Violó y embarazó a su pariente de 12 años. El ICE está colaborando con nuestros socios de Luisiana para garantizar que este monstruo no vuelva a estar suelto en las comunidades estadounidenses", indicó el Departamento de Seguridad Nacional.