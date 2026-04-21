Educación en casa: el valor de enseñar a sus hijos a llamar las cosas por su nombre

Tegucigalpa, Honduras.- En la infancia, el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarse: es la base sobre la que los niños construyen su comprensión del mundo. Cada palabra que aprenden no solo nombra algo, también le da forma, sentido y lugar dentro de su realidad.

Por eso, enseñarles a llamar las cosas por su nombre —sin diminutivos innecesarios ni palabras sustitutas— es mucho más importante de lo que parece.

Es común que, por ternura o costumbre, los adultos recurran a términos “suavizados” para referirse a ciertas partes del cuerpo, emociones o situaciones.

Sin embargo, especialistas en áreas como la psicología infantil y la logopedia coinciden en que este hábito puede generar confusión en los niños y limitar su capacidad de comunicación clara.

Cuando un niño aprende el nombre correcto de las cosas, desarrolla precisión en su lenguaje. Esto le permite expresarse mejor, hacer preguntas más claras y comprender con mayor facilidad lo que otros le dicen.

Por el contrario, el uso constante de palabras inventadas o ambiguas puede dificultar este proceso, especialmente en etapas en las que el cerebro está formando conexiones fundamentales relacionadas con el lenguaje.

Pero hay un aspecto aún más relevante: la seguridad. En temas relacionados con el cuerpo, por ejemplo, enseñar a los niños a usar los nombres correctos de sus partes no es un detalle menor. Es una herramienta de protección.