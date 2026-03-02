Sobreadaptación infantil: El niño que siempre dice sí

Tegucigalpa, Honduras.- Hay niños que nunca dan problemas. Obedecen, sonríen, hacen lo que se les pide. Los adultos los celebran, los maestros los ponen de ejemplo. Pero detrás de esa calma puede haber un niño que aprendió, muy temprano, que portarse bien era la única forma de sentirse querido. Eso es la sobreadaptación infantil, y es más común de lo que parece. La máster en psicología Anjannette Gavarrete explica que un niño cooperador actúa desde la seguridad, desde el deseo genuino, mientras que un niño sobreadaptado actúa desde el miedo: miedo al rechazo, a la crítica, a la desaprobación. “Cuando un niño nunca lleva la contraria, nunca expresa molestia y siempre prioriza lo que otros esperan, más que obediencia lo que puede haber es miedo”, señala. El problema es que estos niños no alarman a nadie, al contrario, parecen ejemplares. Pero internamente acumulan ansiedad, culpa y una necesidad constante de validación que, con el tiempo, erosiona su autoestima.

A mediano plazo, pueden convertirse en adolescentes que no saben poner límites y son más vulnerables al bullying, la ansiedad y la depresión.

A largo plazo, en adultos que toleran situaciones que les incomodan y toman decisiones pensando más en agradar que en su propio bienestar.

Gavarrete advierte que esto no siempre viene de hogares duros, a veces nace del exceso de expectativa, del deseo del adulto de que el niño sea el mejor o que no dé problemas, y el niño termina desconectándose de lo que realmente siente. La buena noticia es que hay camino de vuelta, y empieza por escucharlos de verdad.

Señales que se suelen ignorar

Estos niños rara vez piden ayuda, solo aprenden a ajustarse en silencio, y por eso sus señales son sutiles. Gavarrete identifica tres patrones frecuentes en consulta. - No pueden decir que no: Les cuesta en todos los contextos, no solo en casa. Ceden incluso cuando algo les molesta o duele.

- Tienen miedo a equivocarse: Sienten culpa y ansiedad desproporcionadas ante cualquier equivocación. - Necesitan validación constante: Buscan aprobación de los adultos que admiran, especialmente de padres y figuras de autoridad.

¿Qué pueden hacer los adultos desde hoy?

- Permita el desacuerdo: Que el niño diga “no quiero” o “no me gusta” no debería tensar el vínculo. Si se recibe con calma, ese momento se convierte en una oportunidad real de diálogo y conexión entre padres e hijos.

- Dé decisiones reales: Elegir su ropa, su juguete nuevo, su merienda u opinar en la mesa familiar parece simple, pero fortalece el criterio propio. Participar en acuerdos les enseña que su voz también importa y cuenta. - Enseñanzas para papás: No se puede pedir al niño que gestione lo que el adulto tampoco regula. La educación emocional y los procesos terapéuticos familiares ayudan a romper patrones repetitivos.

La opinión de la experta: Niños "maduros"