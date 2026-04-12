Narcoavionetas no desaparecieron: solo cambiaron de pistas de aterrizajes

La cooperación financiera y las capacitaciones para combatir la criminalidad también fueron reducidas, y más cuando se denunció el tratado de extradición (agosto de 2024), lo que provocó la pérdida de confianza de Estados Unidos al haber indicios de que funcionarios estuvieran involucrados en el negocio ilícito, expuso el entrevistado. Finalmente, la administración de Castro retrocedió de la medida.Para Vigil, el juicio contra el expresidente Hernández en Estados Unidos, así como la lista de nombres que salieron a relucir, envió un mensaje a los funcionarios de Libre de que podrían sufrir la misma consecuencia. "Entonces, es cierto que la administración anterior fue muy corrupta", sentenció.En el gobierno anterior, la Fiscalía también mantuvo una política de cero relaciones con las agencias antidrogas de Estados Unidos, por lo que se cortaron varios programas orientados al combate al narcotráfico por tierra, mar y aire, en especial los orientados a la erradicación de cultivos de hojas de coca.