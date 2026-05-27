Rampa chocaba con una columna: Hubo fallas en diseño de hospital de Santa Rosa de Copán

Además, este rotativo visitó el centro asistencial, donde pudo constatar el abandono de la obra gris y se conversó con el personal que aún realiza labores de vigilancia en el predio desolado.La falta de respuestas oportunas en Copán coincide con una agresiva estrategia de acaparamiento de contratos por parte de la consultora española.Documentos en poder de este equipo de investigación revelan que TASH también buscó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicara los diseños de los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara, complejos que hoy no son más que edificios sin acabar bajo esquemas de contratación fragmentada. Además, el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/tsc-investiga-47-contratos-hospitales-santa-barbara-ocotepeque-salama-NA30565923" target="_blank">Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público investigan 47 contratos de los tres hospitales</a>.