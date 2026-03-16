Accidente de Lanhsa en Roatán, entre fallas técnicas y posibles negligencias

Desarrollar la investigación requiere un alto compromiso financiero: se estiman alrededor de 500,000 dólares, equivalentes a casi 13 millones de lempiras, indicaron conocedores del tema.Más allá del costo, la CIAIA necesita personal especializado, nacional y extranjero, para rescatar las partes intactas mediante un procedimiento minucioso y de alto riesgo.A más de 110 pies de profundidad se utiliza una mezcla especial de oxígeno, helio y nitrógeno. Los buzos solo pueden trabajar 60 minutos por debajo de 150 pies, además de 15 minutos de descenso y 15 de ascenso. Tras cada inmersión deben descansar, por lo que el rescate completo podría tardar entre 10 y 14 días.Para este proceso se espera contar con el apoyo del Reino Unido, como estado de diseño y fabricación de la aeronave, y de Estados Unidos a través de la NTSB, ya que los motores fueron diseñados en ese país. También se prevé la participación de los representantes legales de las víctimas.