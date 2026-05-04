Les cantan las golondrinas a los pupilos de Roosevelt en las Fuerzas Armadas

SPIRIT. Pues, hombre, Hilario, saludes les dejó Spirit y les manda a decir que, hasta la vista, baby. Sepa Judas cuántos catrachos se fueron en la chalana.

CLAVOS. La bulla es que ha subido el número de guillotinados, por la comisión chocoya, gracias a las denuncias de Dago Aspra sobre las demandas y los clavos con Pablo Emilio.

JOROBAR. El Tommy le manda a decir a Mel Zelaya que ya deje de jorobar, y le pregunta que qué mal le hizo Honduras, que no se cansa de hacerle daño. Le recuerda que Xiomara aumentó en 33 mil millones el gasto salarial y que, para el puesto de una cocinera en un hospital, contrataban 50 en la misma plaza.

ALCALDES. En los territorios del Indio Lempira, cerquita de la montaña de Celaque, columbraron al Tommy en misa de cuerpo presente con los alcaldes.

RELOJES. El Tommy apareció modelando unos relojes cien por ciento “made in Copán”, con piezas y ensamblado netamente catracho, y sin nada que envidiarle a los “wachos” suizos.

ROMEO. Avisa Romeo que no está bien de salud y pide ayuda para regresar a Las Casitas. Y, mientras el ex del EMC está como está, el que le ordenó a Johel Zelaya que lo fregara allí sigue pavoneándose, como si nada.

PUPILOS. La bulla en las barracas es que por fin han empezado a cantarle las golondrinas, a los pupilos del mentado Roosevelt, el recalcitrante achichincle y activista uniformado de Libre.

INP. EL HERALDO ha dado cuenta de sacudidas en el INP, donde tres peluches de RH, incluido Otoniel Gross, el que estuvo a cargo del CLE, tenían la sartén por el mango.

COPIA. Uno de los removidos es nada menos que el que estuvo de enlace entre el CNE y las Fuerzas Armadas, el mismo que pidió copias de las actas presidenciales. ¿Do you remember?

ROBO. La otra joya es el que estuvo en las relaciones públicas del tal Roosevelt, el mismo que manejaba los medios de la institución y que, desde allí, llamó “sicarios” a los periodistas que luchaban contra el fraude y el robo de las elecciones por parte de Mel Zelaya y Xiomara. Qué tal.

VALERIO. Lo otro, en el mismo EMC se asegura que hasta el general Valerio es hombre de Roosevelt y que, si se le paró en “30” a Xiomara el 10 de enero -cuando iban a consumar el golpe electoral- fue por presiones del Comando Sur.

PASÓ. “A Valerio, dijo una fuente, le pasó lo mismo que a Roosevelt, que el 30 de noviembre se desapareció porque el Comando Sur lo tenía en capilla, junto a Gustavo Sánchez”.