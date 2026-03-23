Casa del actual alcalde de Silca está entre los objetivos de operativo en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.– Allanamientos ejecutados en el departamento de Olancho dejaron como uno de los principales puntos intervenidos la vivienda del actual alcalde de Silca, Alfredo Matute.
Las acciones forman parte de una estrategia dirigida contra la organización conocida como “Los Matute”, señalada de dedicarse al almacenamiento y distribución de grandes cargamentos de droga en la zona.
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, los operativos se desarrollaron en los municipios de Salamá y Silca, donde se ejecutaron allanamientos de morada como parte de las diligencias investigativas.
Las investigaciones apuntan a que esta estructura criminal operaba mediante actividades de custodia, distribución y comercialización de estupefacientes, generando movimientos sospechosos que fueron detectados a través de labores de inteligencia.
Según las autoridades, la operación se deriva de una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas y delitos conexos, la cual permitió identificar a los supuestos integrantes de la red delictiva.
En ese sentido, se obtuvieron órdenes judiciales que autorizaron allanamientos, inspecciones, incautación de indicios y la detención de sospechosos, con el objetivo de evitar la fuga de los investigados y la posible destrucción de evidencia.
Las diligencias señalan que la estructura estaría integrada por miembros de la familia Matute, lo que llevó a incluir como objetivo la vivienda del edil de Silca dentro del operativo.
El Ministerio Público reiteró que continuará ejecutando acciones para desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, tanto a nivel local como transnacional, con el fin de garantizar la seguridad de la población hondureña.