Casa del actual alcalde de Silca está entre los objetivos de operativo en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.– Allanamientos ejecutados en el departamento de Olancho dejaron como uno de los principales puntos intervenidos la vivienda del actual alcalde de Silca, Alfredo Matute.

Las acciones forman parte de una estrategia dirigida contra la organización conocida como “Los Matute”, señalada de dedicarse al almacenamiento y distribución de grandes cargamentos de droga en la zona.

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, los operativos se desarrollaron en los municipios de Salamá y Silca, donde se ejecutaron allanamientos de morada como parte de las diligencias investigativas.

Las investigaciones apuntan a que esta estructura criminal operaba mediante actividades de custodia, distribución y comercialización de estupefacientes, generando movimientos sospechosos que fueron detectados a través de labores de inteligencia.