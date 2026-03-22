Estaba desnudo y deshidratado: menor desaparecido en Choluteca aparece con vida

Marcovia, Honduras.- Un menor de 18 meses identificado como Liam Fernando Zelaya Carranza fue encontrado con vida luego de permanecer desaparecido durante cuatro días en el municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, informaron autoridades policiales.

El niño había sido reportado como desaparecido desde la tarde del pasado 16 de marzo, cuando jugaba en el patio de la vivienda de sus abuelos en la comunidad de Pueblo Nuevo. Su desaparición activó un operativo de búsqueda en el que participaron familiares, vecinos y agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con reportes de la Unidad Departamental de Policía (Udep-6), el menor fue localizado la mañana del 19 de marzo durante labores de patrullaje en una zona con abundante maleza, específicamente en un solar baldío entre Barrio Nuevo y la colonia Callejas, en Marcovia.

Al momento de su hallazgo, el niño se encontraba desnudo, con signos de deshidratación, debilidad y algunos rasguños en su cuerpo, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Inicialmente recibió atención en la clínica Cristo Rey de Monjarás y posteriormente fue evaluado en un hospital de la zona.

Según los informes médicos, el menor no presentaba indicios de abuso ni lesiones graves y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no se ha determinado la causa de la desaparición ni se han señalado responsables, por lo que el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido durante los días en que el menor estuvo desaparecido.

Durante el tiempo de búsqueda, circularon versiones que señalaban a la madre del niño como presunta responsable; sin embargo, familiares desmintieron estas afirmaciones y aseguraron que ella también participó activamente en las labores para localizarlo.

Tras el hallazgo, en la comunidad comenzaron a difundirse diversas versiones sobre lo ocurrido, entre ellas una que atribuye la desaparición a un supuesto hecho sobrenatural vinculado a creencias populares.

Allegados del menor indicaron que, debido a las condiciones en las que fue encontrado, consideran que estuvo bajo el cuidado de un “duende”, figura que forma parte del folclore tradicional en algunas zonas rurales del país.