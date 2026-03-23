Hallan muerta a madre de cuatro hijos en Comayagüela; familiares exigen justicia

Su cadáver fue localizado en las cercanías de una concurrida estación de autobuses, apenas a una cuadra de distancia de donde residía con sus seres queridos, según relataron testigos.

Según el reporte de las autoridades, la víctima fue identificada como Paola de Jesús Hernández Ochoa , de 34 años de edad.

Comayagüela, Honduras.- Una mujer fue hallada muerta en la primera avenida de Comayagüela, la noche del pasado domingo 22 de marzo; había sido reportado como desaparecida desde el día anterior (sábado).

De manera preliminar, se maneja que la mujer habría sido estrangulada, sin embargo, se espera que las autoridades confirmen de manera oficial cuál fue la causa de su muerte.

Familiares de Hernández Ochoa mencionaron que la vieron en compañía de dos joven antes de que desapareciera.

La noticia ha causado conmoción en la zona, especialmente porque la víctima deja en orfandad a cuatro hijos de 12, 9, 7 y 4 años de edad.

Autoridades policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen, pero fue hasta hoy (lunes) que miembros de Medicina Forense realizaron el debido levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue capitalina, para luego realizar la autopsia.

Los familiares dolientes se mantienen en las afueras de la morgue del Ministerio Público, a la espera de que les hagan entrega del cuerpo de Paola para realizar su velatorio y darle el último adiós.

Por su parte, las autoridades policiales investigan el caso, pues hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, la identidad y el paradero de los hechores.