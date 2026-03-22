Hallan a joven asesinada y semidesnuda cerca de cementerio en Juticalpa

Olancho, Honduras.- Una joven que fue asesinada fue hallada este domingo 22 de marzo en las cercanías de un cementerio local de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Miriam Turcios, quien yacía a la orilla de una calle de tierra semidesnuda y en circunstancias aún no esclarecidas.

Según testigos, la joven solía deambular por las calles de Juticalpa, y había sido señalada en diversas ocasiones por supuestamente ingresar a viviendas para sustraer artículos. Además, se conoció que anteriormente había sobrevivido a un atentado contra su vida.