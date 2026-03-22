  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan a joven asesinada y semidesnuda cerca de cementerio en Juticalpa

Pese a la llegada de Medicina Forense, familiares de la víctima forcejearon con las autoridades para impedir el traslado del cadáver a la morgue

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 12:16
Hallan a joven asesinada y semidesnuda cerca de cementerio en Juticalpa

Una mujer fue asesinada y encontrada cerca de un cementerio en Juticalpa, Olancho.

Foto: EL HERALDO

Olancho, Honduras.- Una joven que fue asesinada fue hallada este domingo 22 de marzo en las cercanías de un cementerio local de Juticalpa, en el departamento de Olancho.

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Miriam Turcios, quien yacía a la orilla de una calle de tierra semidesnuda y en circunstancias aún no esclarecidas.

Fue amarrado de pies y manos y torturado: crimen de Cristopher Cerrato en El Cimarrón

Según testigos, la joven solía deambular por las calles de Juticalpa, y había sido señalada en diversas ocasiones por supuestamente ingresar a viviendas para sustraer artículos. Además, se conoció que anteriormente había sobrevivido a un atentado contra su vida.

El cuerpo de la fémina quedó tendido en una calle cercana a un cementerio local.

El cuerpo de la fémina quedó tendido en una calle cercana a un cementerio local.

(Foto: redes sociales)

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar con las indagaciones para determinar el móvil del crimen.

A lugar también llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue.

No obstante, familiares de la víctima se opusieron y forcejearon con las autoridades, impidiendo que el cadáver fuera subido al vehículo forense para su traslado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias