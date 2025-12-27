  1. Inicio
A puñaladas asesinaron a un joven en quebrada del sector 1 de la colonia Villa Nueva

El joven fue atacado con arma blanca y fue encontrado sin vida en la quebrada del sector 1 de la colonia Villanueva en horas de la mañana de este sábado

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 11:12
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde fue encontrado el joven asesinado y acordonaron la escena del crimen para levantar evidencias relacionadas al caso.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. - Un joven fue asesinado en horas de la madrugada en una quebrada a inmediaciones del sector 1 de la colonia Villa Nueva de la capital.

El fallecido, de una edad aproximada de 25 a 30 años, no fue identificado en la escena del crimen debido a que no portaba documentos personales.

Las autoridades fueron alertadas sobre el sangriento hecho, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona y acordonaron la escena del crimen donde levantaron algunas evidencias relacionadas con el caso.

Además, coordinaron con las demás autoridades para que llegaran a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.

Se dio a conocer que la víctima presentaba varias heridas producidas con arma blanca tipo puñal, las que le provocaron la muerte.

En la escena, los agentes asignados a la sección de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), encontraron manchas se sangre cerca del cadáver del joven asesinado.

Los equipos de investigación deberán determinar las causas y quiénes son los responsables de haber cometido el homicidio en la populosa colonia capitalina.

El sector 1 de la colonia Villanueva es considerado como uno de los puntos más conflictivos, por lo que los pobladores exigen de las autoridades, que haya mayor presencia policial.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

