A puñaladas asesinaron a un joven en quebrada del sector 1 de la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras. - Un joven fue asesinado en horas de la madrugada en una quebrada a inmediaciones del sector 1 de la colonia Villa Nueva de la capital.
El fallecido, de una edad aproximada de 25 a 30 años, no fue identificado en la escena del crimen debido a que no portaba documentos personales.
Las autoridades fueron alertadas sobre el sangriento hecho, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona y acordonaron la escena del crimen donde levantaron algunas evidencias relacionadas con el caso.
Además, coordinaron con las demás autoridades para que llegaran a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.
Se dio a conocer que la víctima presentaba varias heridas producidas con arma blanca tipo puñal, las que le provocaron la muerte.
En la escena, los agentes asignados a la sección de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), encontraron manchas se sangre cerca del cadáver del joven asesinado.
Los equipos de investigación deberán determinar las causas y quiénes son los responsables de haber cometido el homicidio en la populosa colonia capitalina.
El sector 1 de la colonia Villanueva es considerado como uno de los puntos más conflictivos, por lo que los pobladores exigen de las autoridades, que haya mayor presencia policial.