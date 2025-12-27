A puñaladas asesinaron a un joven en quebrada del sector 1 de la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras. - Un joven fue asesinado en horas de la madrugada en una quebrada a inmediaciones del sector 1 de la colonia Villa Nueva de la capital. El fallecido, de una edad aproximada de 25 a 30 años, no fue identificado en la escena del crimen debido a que no portaba documentos personales.

Las autoridades fueron alertadas sobre el sangriento hecho, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona y acordonaron la escena del crimen donde levantaron algunas evidencias relacionadas con el caso. Además, coordinaron con las demás autoridades para que llegaran a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia. Se dio a conocer que la víctima presentaba varias heridas producidas con arma blanca tipo puñal, las que le provocaron la muerte.