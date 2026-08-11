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Gobierno y productores de palma abordan apertura de mercados internacionales

Gobierno, productores e industriales de palma abordan temas ambientales, laborales y de exportación para ampliar mercados internacionales

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 20:35
Gobierno y productores de palma abordan apertura de mercados internacionales

Miembros del gobierno de la República se reunieron con representantes de los productores e industriales de palma africana y analizaron los temas para ampliar los mercados internacionales.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Funcionarios del Gobierno sostuvieron este martes una reunión estratégica con productores e industriales de palma africana para abordar temas relacionados con el desarrollo del rubro y la apertura de nuevos mercados internacionales.

El encuentro, liderado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, contó con la participación de los secretarios de Trabajo, Fernando Puerto Castro, y de Derechos Humanos, Leda García Pagán.

También participaron funcionarios del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), así como representantes de los sectores productor e industrial de palma africana.

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La reunión se desarrolló en Casa Presidencial y durante el encuentro se abordaron temas legales, sociales y de cumplimiento ambiental considerados fundamentales para el desarrollo del rubro y la apertura de nuevos mercados internacionales, especialmente en Europa, destino importante para las exportaciones de aceite de palma.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Palma de Honduras (Fenapalma), Arnold Cruz, calificó la reunión como positiva y señaló que el sector quedó satisfecho con los resultados.

“Nos vamos muy satisfechos, principalmente por la apertura que ha abierto un nuevo horizonte para nuestras organizaciones. Creemos que vamos bien y que vamos a lograr los objetivos al ver la disponibilidad que el gobierno ha establecido”, dijo Cruz.

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El representante destacó que la administración del presidente Asfura "ha mostrado una clara disposición para tratar las diferentes temáticas que son de suma importancia para el desarrollo en el área productiva, social y empresarial del rubro palmero".

José de la Cruz Ruiz, presidente de la Asociación de Productores de Aceite de Palma, explicó que "la palma africana es un producto de exportación, siendo Europa su principal mercado con un 70 por ciento".

“Abordamos varios temas que competen a varios ministros, como el problema de seguro social, trabajo seguro, derechos humanos, licencias ambientales y otros temas ambientales y de la debida diligencia que está exigiendo la Unión Europea”, detalló.

Ruiz calificó la reunión como "muy positiva, abierta y colaborativa", y se manifestó "contento con los resultados obtenidos en el encuentro".

El Gobierno señaló que con la reunión reafirma su compromiso de trabajar con los sectores productivos del país, atender sus necesidades y buscar soluciones conjuntas que fortalezcan la competitividad de Honduras en los mercados internacionales.

Asimismo, indicó que se busca garantizar el cumplimiento de estándares sociales, laborales y ambientales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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