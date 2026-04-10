Honduras firma acuerdo para cumplir normas ambientales de la Unión Europea

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) trabaja en consolidar un acuerdo de cooperación público-privada, orientado a fortalecer capacidades técnicas y facilitar el acceso de productos hondureños a mercados internacionales. Para ello, se firmó el memorando de entendimiento (MOU) AT-36 que tiene como objetivo impulsar un programa de formación de formadores en las cadenas de café, cacao y palma, enfocado en el cumplimiento de normativas ambientales y sostenibilidad de la Unión Europea. En el acuerdo se incluye el reglamento contra la deforestación (EUDR), así como la mejora de la competitividad y trazabilidad de la producción Nacional. Este programa es financiado por la Unión Europea, fortaleciendo la cooperación internacional para el cumplimiento de estándares ambientales y el acceso a mercados del bloque europeo.

Aníbal Ayala, representante del sector cacao, agradeció al Gobierno de Honduras y la Unión Europea por el convenio que “garantiza llevar nuestros productos a Europa”. “Hoy nos han venido a enseñar cómo cuidar estás plantaciones, cómo cuidar nuestras tierras y el medio ambiente y tener una relación comercial donde podemos saber cómo llegar a esos países con nuestros productos respetando las normativas”, destacó Ayala. “Tenemos más de dos mil productores que están exportando sus productos a Europa y estamos dispuestos a entrar a esta normativa” destacó el representante de los productores de cacao en Honduras. En tanto, Arnold Cruz, en representación de los productos de palma, manifestó que “con este convenio, estamos dando un paso positivo y fundamental para capacitar a los productores y con la apertura del gobierno será más viable lograr los objetivos”.

Por su parte, Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras, expuso que “estamos aquí para presentarles mucho más que la asistencia técnica. La relación entre europeos y hondureños es una relación muy sólida, que está sustentada en vínculos sólidos”. “Nuestro reto es que haya más valor agregado de las exportaciones hacia Europa y que haya más empleos”, manifestó Fournier. “Cuando hablamos de cacao, café y palma, no sólo estamos hablando de productos, sino de personas, de confianza”, destacó el representante diplomático.