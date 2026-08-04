Gobierno anuncia incentivos para dos mil pequeños productores de palma

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno anunció un programa de incentivos dirigido a dos mil pequeños productores de palma, una medida con la que busca fortalecer la productividad del sector y mejorar los ingresos de las familias que dependen de este cultivo.

El anuncio se realizó durante la inauguración del II Congreso de Palmicultores, celebrado en San Pedro Sula bajo el lema "Un sector que avanza Honduras".

En representación del presidente Nasry Asfura, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, presentó la iniciativa y destacó que el sector palmero genera empleo y dinamiza la economía en distintas zonas del país.

Durante su intervención, García afirmó que la administración impulsará acciones para renovar plantaciones, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la presencia del aceite de palma hondureño en mercados internacionales.

Según datos expuestos durante el congreso, Honduras cuenta con más de 208 mil hectáreas cultivadas de palma y alrededor de 2,100 productores.

Además, se indicó que el país ocupó en 2024 el séptimo lugar entre los productores mundiales de aceite de palma y que las exportaciones del rubro generaron unos 2,320 millones de dólares entre 2021 y 2025.

Como parte del programa, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) coordinará, junto con organizaciones del sector, la entrega de incentivos a los pequeños productores beneficiados.

En ese contexto, García destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para recuperar la producción, renovar las plantaciones, ampliar el acceso al financiamiento y abrir nuevas oportunidades para los productores en los mercados internacionales.

Durante el encuentro, el Gobierno también reiteró su compromiso de trabajar junto a productores, cooperativas, industria, academia y organismos de cooperación para impulsar una palmicultura más productiva, competitiva y sostenible.

El II Congreso de Palmicultores reunió en San Pedro Sula a productores, representantes del sector privado, especialistas nacionales e internacionales y autoridades de Gobierno.