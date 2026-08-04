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Gobierno anuncia incentivos para dos mil pequeños productores de palma

El gobierno de la República anunció el apoyo a las familias productoras de palma para mejorar los ingresos y respaldar la agricultura familiar

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 19:06
Gobierno anuncia incentivos para dos mil pequeños productores de palma

Los productores de palma se reunieron en San Pedro Sula para participar en el II Congreso de Palmicultores donde el gobierno de la República les ofreció los incentivos.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno anunció un programa de incentivos dirigido a dos mil pequeños productores de palma, una medida con la que busca fortalecer la productividad del sector y mejorar los ingresos de las familias que dependen de este cultivo.

El anuncio se realizó durante la inauguración del II Congreso de Palmicultores, celebrado en San Pedro Sula bajo el lema "Un sector que avanza Honduras".

En representación del presidente Nasry Asfura, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, presentó la iniciativa y destacó que el sector palmero genera empleo y dinamiza la economía en distintas zonas del país.

Durante su intervención, García afirmó que la administración impulsará acciones para renovar plantaciones, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la presencia del aceite de palma hondureño en mercados internacionales.

Según datos expuestos durante el congreso, Honduras cuenta con más de 208 mil hectáreas cultivadas de palma y alrededor de 2,100 productores.

Además, se indicó que el país ocupó en 2024 el séptimo lugar entre los productores mundiales de aceite de palma y que las exportaciones del rubro generaron unos 2,320 millones de dólares entre 2021 y 2025.

Como parte del programa, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) coordinará, junto con organizaciones del sector, la entrega de incentivos a los pequeños productores beneficiados.

En ese contexto, García destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para recuperar la producción, renovar las plantaciones, ampliar el acceso al financiamiento y abrir nuevas oportunidades para los productores en los mercados internacionales.

Durante el encuentro, el Gobierno también reiteró su compromiso de trabajar junto a productores, cooperativas, industria, academia y organismos de cooperación para impulsar una palmicultura más productiva, competitiva y sostenible.

El II Congreso de Palmicultores reunió en San Pedro Sula a productores, representantes del sector privado, especialistas nacionales e internacionales y autoridades de Gobierno.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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