Fertilizantes llegan a 90 caficultores para fortalecer producción en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 90 caficultores de distintas aldeas del Distrito Central (DC) recibieron sacos de fertilizante como parte de un programa de apoyo para el ciclo productivo 2026-2027. Los insumos consisten en fertilizante con una fórmula especializada para el cultivo de café, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las plantaciones durante la próxima cosecha. La entrega fue realizada de manera conjunta por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con una inversión aproximada de 500 mil lempiras.

Según la información proporcionada, el beneficio alcanza de forma directa a 90 productores y, de manera indirecta, a unas 450 personas que dependen de la actividad cafetalera en las comunidades rurales del municipio. Cabe destacar que, el café es uno de los principales cultivos en varias aldeas que rodean la capital y representa una fuente importante de ingresos para numerosas familias de la zona. Con esta entrega, los productores contarán con fertilizante para fortalecer el manejo nutricional de sus cultivos e incrementar la productividad de las fincas durante el actual ciclo agrícola. La distribución forma parte de un programa de apoyo al sector agrícola que también ha beneficiado a productores de maíz y frijol del Distrito Central.