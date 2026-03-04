San Pedro Sula será la capital del café en la segunda edición de Cafexpo 2026

Tegucigalpa, Honduras-. Honduras afina los preparativos para la segunda edición de Cafexpo 2026, una vitrina estratégica que posicionará al país como referente regional en producción, productividad y calidad del café. El evento, impulsado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) y su Junta Directiva, reunirá a toda la cadena de valor del grano: desde productores y exportadores hasta baristas, tostadores, compradores internacionales y consumidores finales. Bajo el lema “Calidad desde el Origen”, la exposición centrará sus actividades en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, comercialización y consumo interno, elementos que buscan fortalecer la competitividad del café hondureño en los mercados globales y dinamizar la economía rural.

Calidad, innovación y sostenibilidad

Cafexpo 2026 será el escenario para el lanzamiento de dos nuevas variedades de café, desarrolladas para mejorar la productividad y ofrecer perfiles de taza diferenciados que respondan a las exigencias del mercado internacional. Estas innovaciones representan un paso clave en la investigación y desarrollo del sector cafetalero. A través de conferencias, charlas y masterclass, los asistentes podrán conocer de primera mano los avances científicos, tecnológicos y comerciales que están transformando la caficultura hondureña. El objetivo es demostrar cómo el país ha logrado integrar prácticas sostenibles con altos estándares de calidad.

El evento contará con la presencia de compradores provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, España y Corea quienes explorarán nuevas oportunidades de negocio con productores nacionales. Esta interacción directa permitirá fortalecer alianzas comerciales, promover la trazabilidad del grano y abrir nuevas puertas para el café hondureño en mercados de alto valor. Además, más de 20 empresas patrocinadoras y 100 stands de exposición presentarán soluciones en financiamiento, insumos, maquinaria, tecnología y servicios especializados para toda la cadena productiva.

Una experiencia para todos los amantes del café

Cafexpo 2026 no solo será un espacio de negocios, sino también una experiencia cultural y sensorial. Competencias de baristas, concursos de diseño, degustaciones, talleres prácticos y actividades artísticas convertirán a San Pedro Sula en el epicentro del café durante dos días. El encuentro también buscará impulsar el consumo interno, acercando al público a la diversidad de perfiles de taza provenientes de las seis regiones cafetaleras del país y resaltando el valor del café hondureño desde la finca hasta la mesa. Como el rubro agrícola más importante de Honduras, el café representa una fuente clave de empleo e ingresos para miles de familias. Cafexpo 2026 se perfila como una plataforma estratégica para visibilizar el trabajo del productor, promover la innovación y consolidar al país como líder en la producción sostenible de café de alta calidad.

Con una proyección de más de 2,500 visitantes nacionales e internacionales, el evento reafirma el papel del café como motor de desarrollo económico y social.

Cita: San Pedro Sula, la capital del café