Cocip inicia preparativos para las celebraciones de los 205 años de independencia

Tegucigalpa, Honduras.- A 50 días de las celebraciones del mes patrio, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) comenzó la coordinación de las actividades conmemorativas del 205 aniversario de la independencia patria de Honduras.

Las instituciones que integran el Comité ya sostienen reuniones de planificación para definir la logística, la seguridad y la organización de los tradicionales desfiles patrios, en los que cada año participan miles de estudiantes, docentes y ciudadanos de todo el país.

"Vamos avanzando en la preparación de los desfiles. Los lineamientos ya están definidos y durante esta semana se desarrollará la conferencia de prensa para hacer la convocatoria oficial a los centros educativos y demás participantes", informó la viceministra de Educación, Angélica Sandres.

Hasta la fecha, el comité ha realizado cinco reuniones de coordinación para establecer las responsabilidades de cada institución involucrada en las festividades cívicas.

El Cocip es presidido por el presidente de la República o su representante y es coordinado por la Secretaría de Educación, que ha delegado esta responsabilidad en la subsecretaria de Servicios Educativos, Angélica Sanders.

El organismo está integrado por diversas secretarías de Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegados presidenciales y otras instituciones que participan en la organización de las actividades patrias.