Cocip inicia preparativos para las celebraciones de los 205 años de independencia

Tegucigalpa, Honduras.- A 50 días de las celebraciones del mes patrio, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) comenzó la coordinación de las actividades conmemorativas del 205 aniversario de la independencia patria de Honduras.
Las instituciones que integran el Comité ya sostienen reuniones de planificación para definir la logística, la seguridad y la organización de los tradicionales desfiles patrios, en los que cada año participan miles de estudiantes, docentes y ciudadanos de todo el país.
"Vamos avanzando en la preparación de los desfiles. Los lineamientos ya están definidos y durante esta semana se desarrollará la conferencia de prensa para hacer la convocatoria oficial a los centros educativos y demás participantes", informó la viceministra de Educación, Angélica Sandres.
Hasta la fecha, el comité ha realizado cinco reuniones de coordinación para establecer las responsabilidades de cada institución involucrada en las festividades cívicas.
El Cocip es presidido por el presidente de la República o su representante y es coordinado por la Secretaría de Educación, que ha delegado esta responsabilidad en la subsecretaria de Servicios Educativos, Angélica Sanders.
El organismo está integrado por diversas secretarías de Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegados presidenciales y otras instituciones que participan en la organización de las actividades patrias.
Las autoridades indicaron que la conferencia de prensa para la convocatoria oficial se encuentra en proceso de organización y será desarrollada durante esta semana.
Durante ese evento, la ministra de Educación, junto con los miembros del Cocip, oficializará la invitación para que centros educativos, bandas marciales e instituciones participen en los actos cívicos programados para septiembre.
Por su parte, la Policía Nacional ya inició la planificación del operativo de seguridad que acompañará las actividades del mes patrio.
El comisionado y jefe de Operaciones de la Policía Nacional, Melvin García, confirmó que ya sostuvieron reuniones con el Despacho de la Primera Dama para coordinar las acciones de seguridad.
"Uno de los principales objetivos es brindar seguridad a cada ciudadano que participará en las fiestas patrias. Es una responsabilidad importante para garantizar un evento ordenado y seguro", manifestó el oficial.
García adelantó que más de 3,000 funcionarios policiales serán desplegados durante las principales actividades cívicas del país.
Explicó que el dispositivo contempla tres ejes fundamentales: la seguridad de quienes ingresen al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde se desarrollarán actos oficiales, el resguardo del recorrido de los desfiles sobre el bulevar Suyapa y la vigilancia en las zonas aledañas donde se concentrarán miles de espectadores.
"Estas reuniones se realizan con suficiente anticipación para coordinar cada detalle y también informar oportunamente a la población sobre las calles y vías que serán cerradas temporalmente durante los desfiles", agregó el comisionado García.
Con el inicio de estas coordinaciones, Honduras entra en la cuenta regresiva para las celebraciones patrias, una de las fechas cívicas más importantes del calendario nacional, en la que miles de estudiantes volverán a las calles para rendir homenaje a los 205 años de independencia del país.