El Intae se prepara con entusiasmo para los desfiles patrios del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en Tegucigalpa siguen preparándose arduamente para lucirse en los próximos desfiles del 15 de septiembre, en conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras. Desde el inicio de sus prácticas, los estudiantes y docentes encargados han demostrado entusiasmo y compromiso por representar a su institución con orgullo durante las fiestas patrias.

El cuadro de palillonas, integrado por 29 jóvenes de diversas edades que cursan bachillerato y ciclo común, se ha preparado intensamente. Tras meses de entrenamiento, todas ellas están listas para desplegar su talento y belleza en los desfiles.

Según la docente Guadalupe Valeriano, quien está encargada del grupo, las prácticas de las palillonas iniciaron a finales de julio tras un casting de selección.

"Desde entonces venimos practicando, pero solo los fines de semana. Los días de semana, nosotros no los tocamos por las clases", explicó Valeriano. El Intae también contará con un grupo de 12 pomponeras que ha venido puliendo sus coreografías para ofrecer al público un espectáculo lleno de belleza, energía y alegría. Por su parte, la banda de guerra de este instituto, dirigida por José Munguía, ha trabajado desde febrero para perfeccionar el ritmo y movimientos.

La preparación ha sido "cansada y continua", según el director de la banda, quien destaca el esfuerzo colectivo para montar un espectáculo musical que emocione al público. La banda del Intae está organizada en cinco secciones: güiros, liras, tarolas, redoblantes y bombos. Su repertorio musical incluye temas musicales tradicionales y contemporáneos. "Llevamos las hondureñas: Corrido Honduras, Pitero, Conozco Honduras, mi novia Ceiba y entre otras contemporáneas, nunca es suficiente. Llevamos la brujita, llevamos música de los Silver Stars, Banda Blanca, variedad", detalló Munguía.

Asimismo, concluyó invitando a la población a asistir a los desfiles patrios, señalando que el objetivo que tienen es que los espectadores vean en sus presentaciones el esfuerzo y dedicación. "Vayan y disfruten, cada uno de los colegios que van a participar en estos desfiles hemos estado trabajando para que la gente goce, para que se diviertan, para que miren que hay talento en nuestros jóvenes".

