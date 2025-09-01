Con casi 60 integrantes, banda de guerra del ICVC dará espectacular show en desfiles

La banda de guerra del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) afina sus últimos detalles para participar en las celebraciones patrias del 15 de septiembre, cuando se conmemoran 204 años de independencia de Honduras.
Bajo la dirección del profesor Jorge Montoya, los 52 integrantes trabajan desde inicios de año en un proceso de preparación que incluye disciplina académica y musical.
"En febrero iniciamos con el reclutamiento de nuevos integrantes y en marzo ya arrancamos con las clases respectivas. A estas alturas estamos completamente preparados y hemos realizado más de 20 presentaciones en instituciones educativas y ferias patronales", explicó Montoya.
El repertorio que presentarán durante los desfiles incluye unas 30 canciones, entre temas tradicionales y piezas modernas.
“No dejamos de lado las canciones anteriores porque a veces un desfile dura hasta tres horas. También incluimos alguna canción de moda, aunque preferimos reservar los nombres para evitar que otras bandas las repliquen antes del evento”, señaló el director.
Entre las melodías más emblemáticas figura "La chica del Central", que año tras año se ha convertido en un símbolo musical del instituto.
Montoya destacó que los estudiantes demuestran un fuerte compromiso tanto con la banda como con sus estudios.
“Ya es una motivación natural de ellos, que más bien se transforma en un sacrificio, porque no pueden descuidar sus clases. No se permite que haya alumnos con materias retrasadas o aplazadas. Saben que deben mantener su índice académico y después de clases dedicar tiempo a los ensayos”, puntualizó.
La banda de guerra del Instituto Central Vicente Cáceres es considerada una de las más representativas del país y se espera que vuelva a captar la atención del público en los próximos desfiles de independencia.
Con meses de ensayos y un fuerte sentido de identidad, la banda de guerra reafirma su compromiso de enaltecer los símbolos patrios y mantener viva la tradición que distingue a la institución en cada desfile.