Con 95 músicos y 10 palillonas, el Técnico Honduras está listo para sorprender en los desfiles

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Técnico Honduras, fundado en 1948, se prepara intensamente para participar en los desfiles patrios del 15 de septiembre. Con disciplina y entusiasmo, su banda marcial y el cuadro de palillonas afinan cada detalle para destacar en las celebraciones de independencia.

El cuadro de palillonas, integrado por 10 estudiantes, en su mayoría de décimo y último año, ensayan cada sábado pese a ser su día libre, con el objetivo de perfeccionar sus coreografías sin interrumpir sus horarios de clases.

"Ser palillona es emocionante", expresó una de las integrantes, quien aseguró que su mayor motivación es cautivar al público y dejar una huella en cada presentación.