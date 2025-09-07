Con 95 músicos y 10 palillonas, el Técnico Honduras está listo para sorprender en los desfiles

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Técnico Honduras, fundado en 1948, se prepara intensamente para participar en los desfiles patrios del 15 de septiembre. Con disciplina y entusiasmo, su banda marcial y el cuadro de palillonas afinan cada detalle para destacar en las celebraciones de independencia.
El cuadro de palillonas, integrado por 10 estudiantes, en su mayoría de décimo y último año, ensayan cada sábado pese a ser su día libre, con el objetivo de perfeccionar sus coreografías sin interrumpir sus horarios de clases.
"Ser palillona es emocionante", expresó una de las integrantes, quien aseguró que su mayor motivación es cautivar al público y dejar una huella en cada presentación.
En paralelo, la banda marcial, dirigida por el profesor Walter Mejía, concentra sus ensayos desde finales de febrero.
Conformada por 95 estudiantes de las jornadas matutina, vespertina, nocturna, practican todos los sábados con un repertorio diverso que incluye música hondureña, como la punta, además de salsa, merengue, cumbia, bachata, entre otros.
"El reto principal es prepararnos no solo para el 15 de septiembre, sino también para concursos regionales, nacionales e internacionales en los que hemos tenido destacadas participaciones. Gracias al esfuerzo de los muchachos y el apoyo de docentes y autoridades, hemos obtenido importantes reconocimientos", afirmó Mejía.
La selección de los integrantes de la banda es abierta a todos los estudiantes que cumplan con el requisito académico de aprobar todas sus clases, mantener asistencia regular y mostrar compromiso en los ensayos.
"El requisito fundamental es la pasión y la disciplina de estar presentes cada fin de semana", puntualizó el coordinador.
El Técnico Honduras, número 25 en el orden de participación, se alista así para engalanar las calles de Tegucigalpa, prometiendo música, colorido y patriotismo en una de las fechas más significativas del país.