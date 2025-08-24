  1. Inicio
Ellas son las pomponeras del Instituto Central Vicente Cáceres este 2025: conócelas

Un cuadro de 22 pomponeras, desde noveno grado hasta último año, representa con orgullo al Instituto Central Vicente Cáceres en los desfiles del 15 de septiembre

  • 24 de agosto de 2025 a las 14:30
1 de 25

Con entusiasmo, las pomponeras del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) afinan cada detalle de sus presentaciones para los desfiles del 15 de septiembre. El grupo está conformado por 22 jóvenes que representan con orgullo a su colegio en las fiestas patrias.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
2 de 25

Las integrantes del cuadro abarcan desde estudiantes de noveno grado hasta las que están por culminar su carrera, uniendo así diferentes generaciones bajo un mismo objetivo: enaltecer los colores patrios con energía, alegría y coordinación en cada movimiento.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
3 de 25

Con sonrisas y dedicación, se preparan para brillar frente al público y demostrar el talento que caracteriza al histórico Instituto Central Vicente Cáceres.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
4 de 25

Mira Andrea Canales Urbina, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
5 de 25

María Fernanda Castellanos, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
6 de 25

Daniela Alejandra Mira Santos con 18 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
7 de 25

Alondra Jazmín Barahona Pacheco con 18 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
8 de 25

Cristel Valeria Valeriano Hernández, con 14 años de edad, cursa el noveno grado.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
9 de 25

Anie Valeria Martínez Estrada con 15 años de edad es alumna de onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
10 de 25

Suany Alexandra Borjas tiene 17 años de edad y es estudiante del último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
11 de 25

Con 17 años de edad, Emily Sofía Bonilla está en el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
12 de 25

Génesis Lisbeth Hernández, con 16 años de edad, cursa el décimo año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
13 de 25

Ana Isabel Barahona con 18 años de edad cursa en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
14 de 25

Marianny Gisselle Cruz, con 16 años de edad, cursa en décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
15 de 25

Sofía Desiré Martínez Zelaya con 18 años cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
16 de 25

Keylin Abigail López García, con 15 años de edad, es estudiante del décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
17 de 25

Estefany Esperanza Reyes Ramos, con 14 años de edad, cursa en noveno grado.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
18 de 25

Brissia Fernanda Guevara Paz, con 17 años de edad, cursa onceavo grado en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
19 de 25

Natallie Sarahy Rodríguez Maldonado, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
20 de 25

Yenifer Fabiola Gonzáles Alvarado, con 18 años de edad, es alumna del último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
21 de 25

Nohemy del Carmen Medina con 16 años cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
22 de 25

Beatris Yolibeth Amador Alfaro con 15 años de edad cursa en onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
23 de 25

Astrid Mitchell Cruz Valladares con 18 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
24 de 25

Yennifer Fabiola Gonzales Alvarado con 17 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
25 de 25

Mía Michelle Bulnes Gonzáles, con 17 años de edad, cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
