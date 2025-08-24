Ellas son las pomponeras del Instituto Central Vicente Cáceres este 2025: conócelas

Con entusiasmo, las pomponeras del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) afinan cada detalle de sus presentaciones para los desfiles del 15 de septiembre. El grupo está conformado por 22 jóvenes que representan con orgullo a su colegio en las fiestas patrias.
Las integrantes del cuadro abarcan desde estudiantes de noveno grado hasta las que están por culminar su carrera, uniendo así diferentes generaciones bajo un mismo objetivo: enaltecer los colores patrios con energía, alegría y coordinación en cada movimiento.
Con sonrisas y dedicación, se preparan para brillar frente al público y demostrar el talento que caracteriza al histórico Instituto Central Vicente Cáceres.
Mira Andrea Canales Urbina, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
María Fernanda Castellanos, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Daniela Alejandra Mira Santos con 18 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Alondra Jazmín Barahona Pacheco con 18 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Cristel Valeria Valeriano Hernández, con 14 años de edad, cursa el noveno grado.
Anie Valeria Martínez Estrada con 15 años de edad es alumna de onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Suany Alexandra Borjas tiene 17 años de edad y es estudiante del último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Con 17 años de edad, Emily Sofía Bonilla está en el último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Génesis Lisbeth Hernández, con 16 años de edad, cursa el décimo año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Ana Isabel Barahona con 18 años de edad cursa en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Marianny Gisselle Cruz, con 16 años de edad, cursa en décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Sofía Desiré Martínez Zelaya con 18 años cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Keylin Abigail López García, con 15 años de edad, es estudiante del décimo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Estefany Esperanza Reyes Ramos, con 14 años de edad, cursa en noveno grado.
Brissia Fernanda Guevara Paz, con 17 años de edad, cursa onceavo grado en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Natallie Sarahy Rodríguez Maldonado, con 16 años de edad, cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Yenifer Fabiola Gonzáles Alvarado, con 18 años de edad, es alumna del último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Nohemy del Carmen Medina con 16 años cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Beatris Yolibeth Amador Alfaro con 15 años de edad cursa en onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Astrid Mitchell Cruz Valladares con 18 años de edad cursa su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Mía Michelle Bulnes Gonzáles, con 17 años de edad, cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.