¿El movimiento LGBTI+ desfilará este 15 de septiembre en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- En años anteriores, la comunidad LGBTQ+ ha participado en los desfiles patrios junto con miembros de la resistencia popular en una Movilización Patriótica Refundacional.
Los movimientos desfilan portando vestidos típicos, mientras otros visten atuendos de pomponeras de diversos colores, en honor a su bandera y a dos de los colores que representan esta fecha cívica.
Sin embargo, para este 15 de septiembre, representantes mencionaron que las organizaciones LGBTQ+ no estarán en la celebración de la independencia.
Sobre este tema, el coordinador del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), Héctor Sabillón, indicó: “Que no tenemos ninguna solicitud de otro sector que no sea el educativo y lo que hemos venido hablando, sino está en el orden del desfile difícilmente se podrá incorporar”.
Comentó que esta es una planificación de bastante tiempo y que difícilmente se altera a último momento, a menos que sean actividades meramente educativas.
Agregó que no hay ninguna información sobre la participación del movimiento LGTBI+ “y a estas alturas no podemos sumar a nadie, recuerde que nosotros es meramente educativo”, reiteró Sabillón.
El coordinador del Cocip explicó que el evento incluye la participación de la academia militar y policial, sin tener nada que ver con factores externos.
De esta forma, la organización de los desfiles patrios se mantiene bajo un esquema educativo, dejando fuera a otros sectores que no estén contemplados en la planificación oficial.