¿El movimiento LGBTI+ desfilará este 15 de septiembre en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- En años anteriores, la comunidad LGBTQ+ ha participado en los desfiles patrios junto con miembros de la resistencia popular en una Movilización Patriótica Refundacional.

Los movimientos desfilan portando vestidos típicos, mientras otros visten atuendos de pomponeras de diversos colores, en honor a su bandera y a dos de los colores que representan esta fecha cívica.

Sin embargo, para este 15 de septiembre, representantes mencionaron que las organizaciones LGBTQ+ no estarán en la celebración de la independencia.

Sobre este tema, el coordinador del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), Héctor Sabillón, indicó: “Que no tenemos ninguna solicitud de otro sector que no sea el educativo y lo que hemos venido hablando, sino está en el orden del desfile difícilmente se podrá incorporar”.