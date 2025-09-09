Entre palillonas y banda marcial, el Héctor Pineda Ugarte promete un espectáculo en los desfiles

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción se respira en cada ensayo del Instituto Héctor Pineda Ugarte de la capital. Desde hace meses, estudiantes y docentes trabajan arduamente para ofrecer un espectáculo digno de admirar durante los desfiles patrios de este 2025. El cuadro de palillonas, integrado por 15 jóvenes, debutará el próximo lunes 15 de septiembre en las festividades de independencia. Con más de tres meses de preparación, las señoritas han ensayado al menos 15 coreografías que prometen deleitar al público con ritmo y elegancia.

Las palillonas no solo representan belleza y gracia, sino también disciplina y compromiso.

Con entusiasmo, han dedicado horas a perfeccionar cada movimiento, listas para levantar aplausos en su primera aparición en los desfiles patrios. El instituto también sorprenderá al público con sus pomponeras, quienes se han esforzado para representar a centro educativo.

La banda marcial del colegio tampoco se queda atrás. EL HERALDO fue testigo del empeño y la coordinación que caracteriza a los jóvenes músicos, quienes ejecutan un repertorio que incluye canciones emblemáticas como “Poderoso de Israel” y la contagiosa “Tequila”, además de melodías hondureñas que encienden el fervor patrio. Bombos, trompetas, clarinetes y liras forman un solo equipo para dar vida a interpretaciones de gran nivel. Muchachos y muchachas, sin importar temores o inseguridades, se han atrevido a ejecutar cada instrumento con pasión y talento.