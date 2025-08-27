  1. Inicio
Conozca el orden en que desfilará cada colegio este 15 de septiembre

  • 27 de agosto de 2025 a las 19:48
La organización del evento ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Todo está listo para celebrar el 204 aniversario de independencia patria. Este 15 de septiembre, 78 colegios e institutos llenarán de color, música y patriotismo las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.

La antesala comienza con el nivel prebásico desde el 7 de septiembre, y continuarán el 14 de septiembre con los estudiantes de básica, concluyendo con los alumnos de educación media el 15 de septiembre.

El desfile abrirá con el CIRE y cerrado por el tan esperado Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), con la presentación de las bandas marciales, cuadros de palillonas y presentaciones artísticas esperadas.

Más de 600 centros educativos de prebásica y básica rendirán tributo a Honduras

El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) compartió el listado oficial según el orden en el que desfilará cada colegio, donde podrá revisar el número de su instituto.

Listado oficial

1 - CIRE

2 - Héctor Pineda Ugarte

3 - Juana Leclerc Representación Sistema de Centro de Innovación Tecnológica y Agrícola

4 - Centro Educativo Gubernamental Integral Ciudad Mujer

5 - Escuela Nacional de Bombero

6 - Santa María

7 - Yave Nissi

8 - Politécnico San Antonio

9 - Santa Teresita

10 - San Martín

11 - Mixto Honduras

12 - Sury Saday

13 - Instituto Vuelo de Águila

14 - Instituto Liceo San Juan

15 - Instituto República de Francia

16 - Instituto Cultura Nacional

17 - Instituto Nimia Baquedano

18 - Instituto Lisandro Quezada

19 - INTAE

20 - Instituto Técnico Nueva Suyapa

21 - Instituto España Jesús Milla Selva

22 - Instituto Normal Bilingüe Pedro Nufio

23 - Mary Leonard

24 - Blanca Adriana Ponce

25 - Instituto Técnico Honduras

26 - Instituto Rafael Pineda Ponce

27 - Instituto Hibueras

28 - Instituto Técnico Mateo

29 - Villa de las Niñas

30 - José Manuel Zepeda

31 - Xiomara Castro de Zelaya

32 - Santa Mónica

33 - Tecnológico Támara

34 - Sacerdote Laureano Salgado

35 - Liceo Emmanuel

36 - Francisco Miranda

37 - Gubernamental San Pablo

38 - Tecnológico de Cultura Popular

39 - Desarrollo Sostenible

40 - Instituto El Bosque

41 - Instituto Comayagüela

42 - Instituto Abdiel

43 - Instituto Del Valle

44 - Instituto Liceo Heiner Reyes Rosales

45 - Instituto Central American School

46 - Instituto Marco Antonio Andino

47 - Instituto Liceo Kjokma

48 - Instituto Evangélico Beraca

49 - Jesús Aguilar Paz

50 - Instituto Técnico Gybernet

51 - Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez

52 - Instituto Abelardo R. Fortín

53 - IHCI

54 - Instituto Japón International School

55 - Monte Hermón

56 - Instituto Renacer

57 - William Penn

58 - Gabriela Núñez

59 - Técnico 21 de Febrero

60 - Centro Educativo No Gubernamental San Buenaventura

61 - Centro Educativo No Gubernamental Evangélico HOSANNA

62 - Instituto Superación San Francisco

63 - Green Hill School

64 - Augusto Urbina Cruz

65 - Instituto Príncipe de Asturias

66 - Instituto Germania

67 - San José del Pedregal

68 - Instituto José Cecilio del Valle

69 - Instituto Nido de Águilas

70 - Salem Sucot

71 - Instituto San Juan Bosco

72 - Instituto Monterrey

73 - Cristiano Técnico Juan Pablo

74 - Instituto Mary de Flores

75 - Instituto Alfonso Guillén Zelaya

76 - Instituto Unión Europea

77 - Instituto Adriana de Valerio

78 - Instituto Central Vicente Cáceres

