Conozca el orden en que desfilará cada colegio este 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Todo está listo para celebrar el 204 aniversario de independencia patria. Este 15 de septiembre, 78 colegios e institutos llenarán de color, música y patriotismo las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.
La antesala comienza con el nivel prebásico desde el 7 de septiembre, y continuarán el 14 de septiembre con los estudiantes de básica, concluyendo con los alumnos de educación media el 15 de septiembre.
El desfile abrirá con el CIRE y cerrado por el tan esperado Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), con la presentación de las bandas marciales, cuadros de palillonas y presentaciones artísticas esperadas.
El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) compartió el listado oficial según el orden en el que desfilará cada colegio, donde podrá revisar el número de su instituto.
Listado oficial
1 - CIRE
2 - Héctor Pineda Ugarte
3 - Juana Leclerc Representación Sistema de Centro de Innovación Tecnológica y Agrícola
4 - Centro Educativo Gubernamental Integral Ciudad Mujer
5 - Escuela Nacional de Bombero
6 - Santa María
7 - Yave Nissi
8 - Politécnico San Antonio
9 - Santa Teresita
10 - San Martín
11 - Mixto Honduras
12 - Sury Saday
13 - Instituto Vuelo de Águila
14 - Instituto Liceo San Juan
15 - Instituto República de Francia
16 - Instituto Cultura Nacional
17 - Instituto Nimia Baquedano
18 - Instituto Lisandro Quezada
19 - INTAE
20 - Instituto Técnico Nueva Suyapa
21 - Instituto España Jesús Milla Selva
22 - Instituto Normal Bilingüe Pedro Nufio
23 - Mary Leonard
24 - Blanca Adriana Ponce
25 - Instituto Técnico Honduras
26 - Instituto Rafael Pineda Ponce
27 - Instituto Hibueras
28 - Instituto Técnico Mateo
29 - Villa de las Niñas
30 - José Manuel Zepeda
31 - Xiomara Castro de Zelaya
32 - Santa Mónica
33 - Tecnológico Támara
34 - Sacerdote Laureano Salgado
35 - Liceo Emmanuel
36 - Francisco Miranda
37 - Gubernamental San Pablo
38 - Tecnológico de Cultura Popular
39 - Desarrollo Sostenible
40 - Instituto El Bosque
41 - Instituto Comayagüela
42 - Instituto Abdiel
43 - Instituto Del Valle
44 - Instituto Liceo Heiner Reyes Rosales
45 - Instituto Central American School
46 - Instituto Marco Antonio Andino
47 - Instituto Liceo Kjokma
48 - Instituto Evangélico Beraca
49 - Jesús Aguilar Paz
50 - Instituto Técnico Gybernet
51 - Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez
52 - Instituto Abelardo R. Fortín
53 - IHCI
54 - Instituto Japón International School
55 - Monte Hermón
56 - Instituto Renacer
57 - William Penn
58 - Gabriela Núñez
59 - Técnico 21 de Febrero
60 - Centro Educativo No Gubernamental San Buenaventura
61 - Centro Educativo No Gubernamental Evangélico HOSANNA
62 - Instituto Superación San Francisco
63 - Green Hill School
64 - Augusto Urbina Cruz
65 - Instituto Príncipe de Asturias
66 - Instituto Germania
67 - San José del Pedregal
68 - Instituto José Cecilio del Valle
69 - Instituto Nido de Águilas
70 - Salem Sucot
71 - Instituto San Juan Bosco
72 - Instituto Monterrey
73 - Cristiano Técnico Juan Pablo
74 - Instituto Mary de Flores
75 - Instituto Alfonso Guillén Zelaya
76 - Instituto Unión Europea
77 - Instituto Adriana de Valerio
78 - Instituto Central Vicente Cáceres