Honduras destaca con su café de calidad en la feria World of Coffee San Diego 2026

Tegucigalpa, Honduras-. En las instalaciones de “San Diego Convention Center”, una delegación hondureña representante del Sub Sector Café integrada por productores, exportadores, cooperativas, organismos de cooperación, instituciones bancarias, representantes del Ihcafe y de las organizaciones gremiales, participaron exitosamente en una nueva edición de la Feria World of Coffee, dedicada a la promoción y cultura de café de calidad. Tanto la delegación hondureña y los participantes internacionales, dedicaron su tiempo al aprendizaje de las tendencias en preparación óptima de café, la aplicación de nuevas tecnologías y en la organización de encuentros profesionales que deriven en oportunidades de comercialización con nuevos clientes. Por primera vez en este evento, se realiza – en alianza con The Best Coffee Shops - el nombramiento de las 100 mejores cafeterías de la región Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Honduras impulsa su café en el mercado internacional

En el caso particular de Honduras, su propuesta de comunicación se distribuyó en varios espacios, en los cuales se organizaron sesiones de degustación de los cafés provenientes de las seis regiones cafetaleras; sesiones de catación destacando la representación de los productores de café que consideran esta feria como una oportunidad de interactuar con los líderes de las principales empresas compradoras y tostadoras internacionales. Adicionalmente se brindó información sobre temas estratégicos para el país, como la trazabilidad, la inclusión de jóvenes y mujeres, el cuidado del medio ambiente, carbono neutro y el cumplimiento social.

Innovación, calidad y sostenibilidad

Las cooperativas y productores participantes, invitaron a reconocidos compradores y catadores internacionales de café – aquellos que tienen en sus manos el poder de decisión de compra de los más finos granos – a calificar, las muestras que han sido escrupulosamente seleccionadas a través del Laboratorio de Control de Calidad del Ihcafe, incluyendo las nuevas variedades ARANA y MUNDONOVO recientemente incorporadas al parque cafetalero hondureño. Adilson Avila, Gerente General del Ihcafe, manifestó: "Creemos que la participación de Café de Honduras en las principales ferias de cafés especiales y café de calidad permite transmitir al mundo, el trabajo duro de los caficultores, el compromiso y la dedicación a la producción de café de alta calidad, orientado al cumplimiento de las nuevas regulaciones mundiales".

Por su parte, Pedro Mendoza, Presidente de la Junta Directiva del Ihcafe recalcó la importancia de la promoción a nivel mundial, especialmente ante los compradores, tostadores, importadores y cafeterías, para obtener mejores precios para los caficultores que se esmeran en producir cafés de excelente calidad, innovando en procesos y métodos de recolección. A la voz de ¡Viva la caficultura de Honduras! inauguró oficialmente las actividades calendarizadas en el espacio promocional, ante una delegación compuesta por mas de 80 representantes de café. Para finalizar, Miguel Pon, Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Honduras (ADECAFEH), manifestó su satisfacción por el trabajo realizado de forma conjunta entre los distintos actores de la cadena de valor de café de Honduras, exhortando a los presentes a seguir colaborando y a trabajar de forma unida como país, para promocionar la calidad y los buenos cafés producidos en Honduras en plataformas tan estratégicas como la feria World of Coffee.