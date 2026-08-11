Operaciones bancarias nacionales crecen y lideran los indicadores de la CNBS

Tegucigalpa, Honduras.- Las instituciones bancarias de capital hondureño encabezan los principales indicadores del sistema bancario nacional, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) correspondientes al 30 de junio de 2026.

La CNBS actualizó el listado de 15 entidades bancarias que operan en Honduras y las clasificó mediante cinco indicadores: total de activos, cartera crediticia, depósitos, capital y reservas, y utilidades.

De acuerdo con los datos publicados por el ente regulador, los bancos de origen hondureño ocupan las primeras posiciones en los cinco indicadores.

En el caso de la cartera crediticia, que comprende los préstamos, financiamientos y otras deudas activas otorgadas por las instituciones a sus clientes, los primeros lugares son ocupados por Banco Atlántida con 156 mil 512 millones de lempiras, seguido por Ficohsa con 134 mil 778 millones y Credomatic con 112 mil 142 millones de lempiras.

Los depósitos de dinero en las instituciones bancarias lo ocupa Atlántida con 163 mil 642 millones de lempiras, le sigue Occidente con 150 mil 747 millones y Ficohsa con 129 mil 379 millones de lempiras.

Mientras que el Capital y Reservas, Bancatlán alcanza los 18 mil 731 millones de lempiras; Occidente, los 16 mil 628 millones y Credomatic con 13 mil 685 millones de lempiras.

Según los datos consignados en el reporte de la CNBS, los tres principales indicadores son dominados por el Banco Atlántida o Bancatlán.

Fundado el 2 de octubre de 1914, y ya con alrededor de 16 sucursales y 113 agencias, el Banco Atlántida mantiene la primera posición en tres indicadores: cartera crediticia, depósitos, y capital y reservas, los cuales miden la capacidad de préstamo, los movimientos de transacción de los clientes hacia cuentas del banco y reservas financieras.

Por su parte, Banco Ficohsa registra el mayor total de activos, con 244 mil millones de lempiras, de acuerdo con el ranking. Este indicador comprende los bienes, derechos y recursos económicos registrados por una institución.

En el indicador de utilidades, el Banco de Occidente ocupa la primera posición, con 2,210 millones de lempiras, seguido por Credomatic con 1,598 millones y Bancatlán con 1,209 millones de lempiras.

El ranking también incluye ocho bancos internacionales. De acuerdo con la información proporcionada, dos de estas instituciones se encuentran en la tercera y cuarta posición del listado.