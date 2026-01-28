¿Cuánto recibieron en salarios exautoridades de CNBS solo en diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) son de los mejores pagados funcionarios en el territorio hondureño.

Solo el último mes de 2025 los tres comisionados propietarios recibieron más de 2.5 millones de lempiras en concepto de salarios, constató EL HERALDO.

En ese sentido, Marcio Sierra, quien fungió como comisionado presidente de la entidad desconcentrada devengó un sueldo bruto de 320,469 lempiras, pero con las deducciones le quedaron disponibles 257,374.65 lempiras.

El pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo se efectúa en diciembre de cada año, por lo que también se le acreditaron 640,938 lempiras que sumado con la remuneración mensual resultó L898,312.65.

En el caso de los otros excomisionados, Esdras Sánchez y Alba Valladares tuvieron una compensación bruta de 309,279 lempiras que con deducciones quedó para uno L207,204 y L198,477.05.

A 618,558 lempiras ascendió el aguinaldo para ambos exservidores públicos, por lo que gozaron de un acumulado de L825,762.61 y L817,035.05, respectivamente.

EL HERALDO informó que los comisionados de la CNBS fueron objeto de un ajuste salarial el año pasado que osciló de 28,116 lempiras y 29,134 lempiras.