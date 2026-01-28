  1. Inicio
¿Cuánto recibieron en salarios exautoridades de CNBS solo en diciembre?

La remuneración mensual de los exfuncionarios ascendió los L300,000 sin deducciones y que durante ese mismo mes se les pagó el aguinaldo

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 17:53
Cada año los comisionados de la CNBS reciben un ajuste salarial, siendo de los funcionarios mejores pagados.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) son de los mejores pagados funcionarios en el territorio hondureño.

Solo el último mes de 2025 los tres comisionados propietarios recibieron más de 2.5 millones de lempiras en concepto de salarios, constató EL HERALDO.

En ese sentido, Marcio Sierra, quien fungió como comisionado presidente de la entidad desconcentrada devengó un sueldo bruto de 320,469 lempiras, pero con las deducciones le quedaron disponibles 257,374.65 lempiras.

El pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo se efectúa en diciembre de cada año, por lo que también se le acreditaron 640,938 lempiras que sumado con la remuneración mensual resultó L898,312.65.

En el caso de los otros excomisionados, Esdras Sánchez y Alba Valladares tuvieron una compensación bruta de 309,279 lempiras que con deducciones quedó para uno L207,204 y L198,477.05.

A 618,558 lempiras ascendió el aguinaldo para ambos exservidores públicos, por lo que gozaron de un acumulado de L825,762.61 y L817,035.05, respectivamente.

EL HERALDO informó que los comisionados de la CNBS fueron objeto de un ajuste salarial el año pasado que osciló de 28,116 lempiras y 29,134 lempiras.

CNBS aprobó ajuste salarial entre 1,686 y 29,134 lempiras para sus 468 empleados

Crecimiento

Al comparar el gasto salarial de los tres comisionados en diciembre de 2024 cuando totalizó más de casi 2.4 millones de lempiras se registró un crecimiento interanual de L186,905.7.

Mientras que los egresos por remuneraciones de noviembre a diciembre de 2025 tuvo una variación de 72 millones de lempiras al pasar de 32 millones de lempiras a 104 millones de lempiras.

"Se gastan (fondos) en otras cosas que no son importantes; pudieran sencillamente solo estar manteniendo la burocracia, me refiero a gastos corrientes, pago de salario, cosas así que no son pertinentes ni trascendentales", manifestó el economista Martín Barahona.

Los 19 cargos públicos en Honduras con salarios entre L208,034 y 324,625 lempiras

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

