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CNBS: Sistema financiero de Honduras es sólido, estable y tiene liquidez

Autoridades de esta entidad desconcentrada sostuvieron una reunión con técnicos del FMI en el marco de la quinta revisión a acuerdos

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 17:14
CNBS: Sistema financiero de Honduras es sólido, estable y tiene liquidez

Uno de los tres comisionados propietarios de la CNBS no estuvo en la reunión.

 Foto: Cortesía CNBS

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la reunión con miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reafirmó la solidez del sistema financiero por las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El comisionado presidente de la entidad desconcentrada, Nicolás García Pineda, declaró que “el sistema financiero hondureño es sólido, estable y cuenta con adecuados niveles de liquidez, solvencia y capitalización lo que garantiza la protección de los ahorros”.

El cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) especialmente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se resaltó durante el encuentro con los técnicos de la organización financiera, quienes arribaron al país para efectuar la quinta revisión a los acuerdos suscritos.

Hasta el 8 de mayo estará en el territorio hondureño la delegación del Fondo Monetario Internacional que ya tuvo acercamientos con funcionarios del Gabinete Económico.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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