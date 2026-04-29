CNBS: Sistema financiero de Honduras es sólido, estable y tiene liquidez

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la reunión con miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reafirmó la solidez del sistema financiero por las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El comisionado presidente de la entidad desconcentrada, Nicolás García Pineda, declaró que “el sistema financiero hondureño es sólido, estable y cuenta con adecuados niveles de liquidez, solvencia y capitalización lo que garantiza la protección de los ahorros”.

El cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) especialmente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se resaltó durante el encuentro con los técnicos de la organización financiera, quienes arribaron al país para efectuar la quinta revisión a los acuerdos suscritos.

Hasta el 8 de mayo estará en el territorio hondureño la delegación del Fondo Monetario Internacional que ya tuvo acercamientos con funcionarios del Gabinete Económico.