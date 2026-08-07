¿Está tu comunidad? Estos son los proyectos del FHIS aprobados por el Congreso

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Un amplio paquete de proyectos de infraestructura, obras sociales y sanitarias recibió la aprobación del Congreso Nacional para su ejecución por parte del<b> Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).</b>En total, se trata de <b>371 contratos </b>diseñados, en su mayoría, durante el gobierno anterior, pero que no fueron remitidos oportunamente al Congreso Nacional. Este trámite constituye un requisito legal indispensable debido a que su ejecución se extiende al actual período gubernamental.Los contratos son de distinta naturaleza e incluyen servicios, supervisión y ejecución de obras. Los proyectos también abarcan diferentes áreas, entre ellas la <b>reparación de centros educativos, la pavimentación de calles y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable.</b>El monto total destinado a estas obras y servicios asciende a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/congreso-nacional-aprobo-371-contratos-2-400-millones-reactivar-obras-sociales-y-educativas-EH31632666" target="_blank">2,400 millones de lempiras</a>, distribuidos en varios departamentos de Honduras.En el siguiente buscador puedes consultar si el FHIS incluyó a tu comunidad o municipio entre las zonas beneficiadas.