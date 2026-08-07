¿Está tu comunidad? Estos son los proyectos del FHIS aprobados por el Congreso

Se trata de 371 contratos para obras de infraestructura menor, pavimentación, reparación de escuelas y construcción de sistemas de agua potable a cargo del FHIS

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 14:11
¿Está tu comunidad? Estos son los proyectos del FHIS aprobados por el Congreso

El Congreso Nacional aprobó un paquete de contratos para obras sociales, sanitarias y de infraestructura.

 Ilustración: Mario Sánchez / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un amplio paquete de proyectos de infraestructura, obras sociales y sanitarias recibió la aprobación del Congreso Nacional para su ejecución por parte del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

En total, se trata de 371 contratos diseñados, en su mayoría, durante el gobierno anterior, pero que no fueron remitidos oportunamente al Congreso Nacional. Este trámite constituye un requisito legal indispensable debido a que su ejecución se extiende al actual período gubernamental.

Los contratos son de distinta naturaleza e incluyen servicios, supervisión y ejecución de obras. Los proyectos también abarcan diferentes áreas, entre ellas la reparación de centros educativos, la pavimentación de calles y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable.

El monto total destinado a estas obras y servicios asciende a 2,400 millones de lempiras, distribuidos en varios departamentos de Honduras.

En el siguiente buscador puedes consultar si el FHIS incluyó a tu comunidad o municipio entre las zonas beneficiadas.

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