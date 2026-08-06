Congreso Nacional aprobó 371 contratos por más de L 2,400 millones para reactivar obras sociales y educativas

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito fundamental de destrabar cientos de proyectos paralizados y garantizar la continuidad de la infraestructura pública en el territorio nacional, el pleno del Congreso Nacional aprobó un dictamen que autoriza 371 contratos de obras, supervisión, consultoría y auditoría ejecutados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). ​La importante cartera contractual aprobada asciende a un monto exacto de L 2,418,500,650.89, recursos que irán destinados directamente a la reactivación de proyectos sociales, viales y de agua potable que permanecían detenidos en distintas regiones del país desde la administración de gobierno anterior. Debido a la importancia de las obras el titular del Poder Legislativo solicitó formalmente la dispensa de dos debates para agilizar la ratificación de las decisiones operativas de la estatal.​

"Es urgente aprobar estos contratos para evitar que cientos de proyectos continúen paralizados y permitir que las obras de infraestructura puedan retomarse en las regiones del país", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.​ La urgencia del trámite radicaba en que una parte sustancial de estos convenios correspondía a intervenciones diseñadas e iniciadas en el periodo de gobierno anterior pero que no habían sido firmadas ni remitidas a tiempo al Congreso, requisito legal indispensable al extenderse su ejecución al actual ciclo gubernamental. ​La falta de la venia parlamentaria provocó la paralización prolongada de múltiples proyectos comunitarios, registrándose el mayor impacto en el sector educativo, donde diversas escuelas quedaron con los trabajos suspendidos y expuestas a un deterioro superior al que presentaban antes de las intervenciones.​ El desglose del dictamen detalla que los contratos se dividen en cuatro categorías fundamentales: los contratos de inversión absorben la partida principal con L 2,175.9 millones; los contratos de supervisión representan L 183.4 millones; mientras que los contratos de servicios y auditorías suman L 59.3 millones para consultorías, alquileres e inspecciones técnicas.

​Se han habilitado los recursos para beneficiar directamente a 238 empresas y consorcios adjudicatarios que ejecutarán las obras en 40 municipios del país. ​Un renglón prioritario dentro del dictamen legislativo corresponde a la ejecución del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine), bajo el mandato de la Secretaría de Educación, enfocado en tareas de construcción, ampliación, reparación, reposición y modernización de inmuebles educativos.​ Mediante esta cartera de proyectos se prevé la atención directa de más de 300 escuelas y colegios distribuidos a nivel nacional, entre los que destacan la Escuela de Agricultura Valle de Sula y la Escuela Nohemí Ferrera de García en Choloma, el Centro de Educación Media Gabino Vásquez Argueta en Santa Rita, y los centros John F. Kennedy No. 1 y Juan Lindo en San Pedro Sula.