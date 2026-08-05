CN aprueba reformas al Presupuesto 2026 para potenciar conectividad escolar, industria militar y eliminar plazas fantasmas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este miércoles 5 de agosto una serie de reformas a las Disposiciones Presupuestarias del Ejercicio Fiscal 2026 orientadas a dinamizar la conectividad en escuelas públicas, fortalecer las capacidades de la industria militar estatal, depurar las planillas del sector público y garantizar subsidios en el rubro del transporte. Entre los cambios aprobados se establece la obligatoriedad para que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones aporten el 1% de sus ingresos brutos mensuales a Conatel.
Dichos fondos serán destinados al financiamiento de proyectos de conectividad a internet en aulas digitales de centros educativos públicos y a programas de transformación digital del Estado.
"Estas reformas del presupuesto están orientadas básicamente a ampliar la cobertura de internet en los distintos centros escolares y también, por otra parte, facilitar el pago de los operadores de telecomunicaciones privados y públicos en el fondo de Conatel", expresó Roberto Chang López, viceministro de Finanzas, quien llegó al pleno para profundizar sobre las reformas.En el ámbito de la educación superior, el decreto aprobado asigna 13 millones de lempiras a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) para financiar la operatividad de su Comisión de Gestión en Catacamas, Olancho.
Paralelamente, la normativa faculta a las autoridades a sanear las planillas del sector público. "Lo otro es básicamente apoyar el fortalecimiento de la universidad de agricultura en lo que corresponde a la junta de dirección universitaria y otro punto importante a resaltar por parte del gobierno es seguir reduciendo la duplicidad de plazas o plazas fantasmas en lo que es la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud", explicó Chang.
Para controlar la asignación del recurso humano, el Congreso ordenó a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud cruzar e integrar sus datos con el Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (SIREP) y el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), además de publicar informes semestrales de transparencia.
En el apartado de seguridad y defensa, la reforma faculta a la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras a realizar procesos de contratación directa para la adquisición de materia prima, repuestos, maquinaria e insumos textiles.
"Así también está orientado a ayudar a promover mayor competitividad a lo que es la industria militar a la compra de insumos y repuestos a través de procesos de compras directas que les permitan a ellos competir con industrias textiles privadas", detalló el funcionario de Finanzas.
El objetivo de esta disposición es reducir los costos operativos en la confección de indumentaria y uniformes para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas e Instituto Nacional Penitenciario.
"Esto solo es básicamente para la compra de indumentaria textil para la policía, para los militares o para instituciones del gobierno, como puede ser para el Instituto Nacional Penitenciario, y reducir los costos en estas indumentarias a nivel gubernamental", puntualizó Chang.
Dentro del paquete de reformas aprobadas, también se ratificó la asignación de 1,300 millones de lempiras en concepto de subsidio para estabilizar la tarifa del transporte urbano de autobuses a través del IHTT, junto a mecanismos de compra ágiles para proyectos de electrificación social ejecutados por la ENEE.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado Miguel Edgardo Motiño Castellanos y modifica los artículos 27, 103, 105, 186, 290 y 305, además de adicionar los artículos 27-A y 103-A al Decreto No. 62-2026 de las Disposiciones Presupuestarias del Ejercicio Fiscal 2026.