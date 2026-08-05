CN aprueba reformas al Presupuesto 2026 para potenciar conectividad escolar, industria militar y eliminar plazas fantasmas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este miércoles 5 de agosto una serie de reformas a las Disposiciones Presupuestarias del Ejercicio Fiscal 2026 orientadas a dinamizar la conectividad en escuelas públicas, fortalecer las capacidades de la industria militar estatal, depurar las planillas del sector público y garantizar subsidios en el rubro del transporte. ​Entre los cambios aprobados se establece la obligatoriedad para que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones aporten el 1% de sus ingresos brutos mensuales a Conatel. Dichos fondos serán destinados al financiamiento de proyectos de conectividad a internet en aulas digitales de centros educativos públicos y a programas de transformación digital del Estado. ​"Estas reformas del presupuesto están orientadas básicamente a ampliar la cobertura de internet en los distintos centros escolares y también, por otra parte, facilitar el pago de los operadores de telecomunicaciones privados y públicos en el fondo de Conatel", expresó Roberto Chang López, viceministro de Finanzas, quien llegó al pleno para profundizar sobre las reformas.​En el ámbito de la educación superior, el decreto aprobado asigna 13 millones de lempiras a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) para financiar la operatividad de su Comisión de Gestión en Catacamas, Olancho.

Paralelamente, la normativa faculta a las autoridades a sanear las planillas del sector público. ​"Lo otro es básicamente apoyar el fortalecimiento de la universidad de agricultura en lo que corresponde a la junta de dirección universitaria y otro punto importante a resaltar por parte del gobierno es seguir reduciendo la duplicidad de plazas o plazas fantasmas en lo que es la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud", explicó Chang. ​Para controlar la asignación del recurso humano, el Congreso ordenó a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud cruzar e integrar sus datos con el Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (SIREP) y el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), además de publicar informes semestrales de transparencia. ​En el apartado de seguridad y defensa, la reforma faculta a la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras a realizar procesos de contratación directa para la adquisición de materia prima, repuestos, maquinaria e insumos textiles. ​"Así también está orientado a ayudar a promover mayor competitividad a lo que es la industria militar a la compra de insumos y repuestos a través de procesos de compras directas que les permitan a ellos competir con industrias textiles privadas", detalló el funcionario de Finanzas. ​El objetivo de esta disposición es reducir los costos operativos en la confección de indumentaria y uniformes para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas e Instituto Nacional Penitenciario.