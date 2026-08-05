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Revelan que Dafne Zapata sufrió torturas antes de morir en academia militar de México

La más reciente audiencia e​​​​​​por el caso de Dafne Zapata reveló nuevos detalles sobre torturas que sufrió antes y durante su muerte. Aquí los detalles

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:22
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En las últimas horas se han revelado nuevos detalles sobre el caso de Dafne Zapata, una niña de tan solo 13 años, que fue asesinada al interior de una academia militarizada en Tamaulipas, México, el pasado mes de julio. ¿La torturaron antes de morir? A continuación lo que informaron las autoridades.

Foto: cortesía redes sociales
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Tras una audiencia que duró más de dos horas y que fue realizada mediante una videoconferencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira, se expuso el desolador panorama que vivían los jóvenes ingresados en la Academia Militarizada Marina Doenitz, incluidos Dafne, quien fue ingresada el 13 de julio de 2026 y perdió la vida el día 16 del mismo mes.

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El periodista mexicano Francisco Santana, quien fue el único reportero autorizado para ingresar a la audiencia virtual, reveló que la menor presentaba múltiples marcas de violencia física extrema en su cuerpo.

Captura de pantalla
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Según el reporte médico detallado por la jueza encargada del caso, Dafne Zapata mostraba lesiones recientes correspondientes al día de los hechos, pero que también tenía heridas que ya contaban con un proceso de cicatrización de entre dos o tres días previos a su muerte.

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Entre los detalles más perturbadores se expuso que la menor sufrió torturas directas: la sometieron de manera cruel y le introdujeron la cabeza en los inodoros sucios del campamento militar, según el informe divulgado durante la audiencia.

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Los peritajes revelaron marcas en el cuello de Dafne, atribuidas a Estrella Mora, la llamada "sargento Estrellita", quien fue señalada de haber usado fuerza desmedida en contra de la víctima. Jorge Luis Ortega, director y propietario del centro también fue vinculado por la muerte de la menor bajo el cargo de omisión, por permitir abusos que conocía, según el reporte.

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El informe refiere que Estrellita llevó a la menor a consulta médica y respondió todas las preguntas que el médico le hacía a Dafne. También menciona que ignoró la recomendación médica de canalizar a la niña de inmediato a un hospital.

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Ambos mandos del plantel asumieron una postura indolente al creer de manera errónea que la alumna fingía malestares físicos únicamente para evadir las exigidas rutinas de ejercicio impuestas en la academia.

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Tras la audiencia, se informó que Estrella Mora enfrentará cargos como la presunta autora material del feminicidio.

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Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer la participación de una tercera involucrada identificada como Danna Yanina Cruz.

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La autoridad judicial estableció un plazo formal de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se desahogarán nuevas pruebas para hacer justicia en este caso.

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Dafne Zapata fue velada y sepultada en su ciudad natal, Ciudad Mante, Tamaulipas, el 18 de julio de 2026. Su muerte continúa generando consternación colectiva en México, donde los ciudadanos exigen justicia.

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