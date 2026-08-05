Revelan que Dafne Zapata sufrió torturas antes de morir en academia militar de México

Tras una audiencia que duró más de dos horas y que fue realizada mediante una videoconferencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira, se expuso el desolador panorama que vivían los jóvenes ingresados en la Academia Militarizada Marina Doenitz, incluidos Dafne, quien fue ingresada el 13 de julio de 2026 y perdió la vida el día 16 del mismo mes.