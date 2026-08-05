Cinco trabajadores quedaron soterrados tras derrumbe en una construcción en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- Tras el derrumbe de una obra en construcción en la carretera que conduce a Roatán, Islas de la Bahía, informes preliminares indican que al menos cinco trabajadores quedaron soterrados.
De forma preliminar se informó que el incidente ocurrió mientras se desarrollaban trabajos en la zona en horas del medio día de este miércoles 5 de agosto. Un gran alud de tierra se desprendió y cubrió a varios empleados que se encontraban en el lugar.
Tras la emergencia, equipos de rescate se trasladaron al sitio para iniciar las labores de búsqueda de las personas afectadas. Luego de varios minutos de trabajo, lograron rescatar con vida a los cinco trabajadores.
De acuerdo con el reporte oficial, las labores de búsqueda permitieron la extracción inicial de cuatro víctimas y minutos más tarde se recuperó con vida la quinta persona atrapada.
Entre los afectados se encuentra Moisés Chirinos, de 19 años, quien presentó dolor en el hombro derecho tras el incidente. También fue identificado Walget Trapp, de 16 años, de quien se presume presenta una fractura en la tibia derecha.
A la lista se suma Cherman Morales, de 36 años, quien presentó dolor en la columna, la pierna derecha y la cabeza; además de Yeison Monteros, de 17 años, quien sufrió laceraciones.
Posteriormente, los equipos de rescate continuaron con la extracción de la quinta víctima, identificada como Jefrey Hernández, de 25 años.
El informe del Cuerpo de Bomberos indica que uno de los jóvenes recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Satuyé.