Cinco trabajadores quedaron soterrados tras derrumbe en una construcción en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- Tras el derrumbe de una obra en construcción en la carretera que conduce a Roatán, Islas de la Bahía, informes preliminares indican que al menos cinco trabajadores quedaron soterrados.

De forma preliminar se informó que el incidente ocurrió mientras se desarrollaban trabajos en la zona en horas del medio día de este miércoles 5 de agosto. Un gran alud de tierra se desprendió y cubrió a varios empleados que se encontraban en el lugar.

Tras la emergencia, equipos de rescate se trasladaron al sitio para iniciar las labores de búsqueda de las personas afectadas. Luego de varios minutos de trabajo, lograron rescatar con vida a los cinco trabajadores.

De acuerdo con el reporte oficial, las labores de búsqueda permitieron la extracción inicial de cuatro víctimas y minutos más tarde se recuperó con vida la quinta persona atrapada.