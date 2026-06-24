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Su esposo la fue a dejar al trabajo: Karen Girón sigue soterrada tras colapso de bodega

“Ayúdenme, por favor. Está mi esposa ahí adentro", fueron las palabras de Lester Ramírez tras perder comunicación con su esposa, quien quedó soterrada en una bodega del anillo periférico

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 14:16
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Las labores de búsqueda y rescate continúan en las bodegas ubicadas en el anillo periférico, luego del colapso provocado por el desprendimiento de un cerro que dejó tres personas soterradas, entre ellas la contadora Karen Dinora Girón Ordóñez.

 Foto: Redes sociales
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El hecho ocurrió en horas de la mañana del martes -23 de junio-, cuando un fuerte incendio se desató en una bodega tras el derrumbe de un cerro que cayó sobre las instalaciones.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Grandes piedras cayeron sobre la bodega, mientras los equipos de rescate tenían complicaciones para ingresar y sacar a las personas atrapadas con vida. Horas más tarde se conoció que tres personas quedaron soterradas.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Entre las víctimas estaban Claudia Varela, de 46 años de edad, y Félix Núñez, de 49, cuyos cuerpos ya fueron rescatados. Solo Karen sigue sin aparecer.

 Foto: EL HERALDO
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“Ayúdenme, por favor. Está mi esposa ahí adentro, no sé quién más está, no me contesta. Yo la vine a dejar a ella temprano, siempre la vengo a dejar a las 6 de la mañana y esto no había pasado”, dijo Lester Ramírez, esposo de Karen, cuando ocurrió el incendio.

 Foto: Redes sociales
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Tras varias horas de busqueda, la madre de Karen Girón rompió el silencio entre lágrimas y dolor, exigiendo respuestas a las autoridades y a la empresa donde su hija laboraba.

 Foto: Redes sociales
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“Que la empresa responda, esto es un dolor inmenso... Dios mío, dame fortaleza”, expresó.

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La madre relató que Karen, contadora de profesión: “Mi niña es fuerte. Mi niña se levanta a las 3 de la mañana para poder hacer un largo recorrido con sus hijos, con su esposo, a la universidad, al colegio y al trabajo”.

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Añadió: “Hay que tomar actos de responsabilidad contra la empresa, porque ya días todos venían escuchando cómo caía arenilla y cosas por el estilo".

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Karen Girón era madre y, según su familia, una mujer dedicada a su hogar y a su trabajo. Aunque las autoridades siguen buscándola con vida, debido a las circunstancias y al tiempo transcurrido, han informado que las probabilidades en este caso son demasiado bajas.

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