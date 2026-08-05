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¿Quién era César Gastélum, tiktoker mexicano asesinado en plena transmisión en vivo?

Con casi 600 mil seguidores, el joven creador de contenido compartía comedia y la cultura local. Su vida se apagó trágicamente frente a su audiencia

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:14
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César Gastélum, un reconocido creador de contenido de 25 años, perdió la vida la noche del pasado martes 4 de agosto, tras recibir un certero disparo en la cabeza mientras se encontraba en plena transmisión en Culiacán, México. A continuación los detalles del crimen que ha conmocionado a la comunidad de redes sociales en ese país.

Foto: Instagram César Gastélum
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El ataque armado se registró en plena vía pública, específicamente frente a un local de comida rápida, a escados metros de la Fiscalía General.

Captura de pantalla
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Durante el crimen, César también conocido como Cesarín, se encontraba junto a dos amigos, participando en un reto de reparto de comida. De pronto, dos hombres desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron hasta donde estaban los jóvenes; el que conducía el vehículo sacó un arma y le disparó en la cabeza a César, cuyo cuerpo quedó tendido en la acera.

Captura de pantalla
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El violento momento circula en redes sociales, causando gran consternación entre sus miles de seguidores.

Foto: Instagram César Gastélum
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Su trayectoria en el mundo digital abarcaba una comunidad cercana a los 600 mil seguidores en la plataforma TikTok.

 Foto: Instagram César Gastélum
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En sus diferentes perfiles, el joven compartía contenidos enfocados en la comedia, parodias cotidianas y aspectos de su vida diaria.

 Foto: Instagram César Gastélum
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César Gastélum también era el creador de un pódcast en YouTube denominado "Al Estilo Culiacán", un espacio en donde mostraba contenido relacionado con vehículos costosos y mansiones.

Foto: Instagram César Gastélum
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Parte de su material audiovisual también reflejaba la estética y los símbolos vinculados al estilo de vida de la región sinaloense.

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Meses atrás, el joven había mencionado su intención de tomar distancia temporal de las plataformas digitales tras el fallecimiento de su padre.

 Foto: Instagram César Gastélum
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A pesar de aquel anuncio de duelo y de su incursión en la música, continuó activo con la realización de videos y transmisiones en vivo.

 Foto: Instagram César Gastélum
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Tras la confirmación de su muerte, sus miles de seguidores y otros creadores de contenido se ha unido para externar sus muestras de pesar en redes sociales.

Foto: Instagram César Gastélum
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Por su parte, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación. De manera preliminar, las líneas de investigación apuntan a que su muerte podría haber sido por sus publicaciones en redes sociales, puesto que algunas hacían alusión a una facción de un grupo delictivo local en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, sin embargo, las indagaciones del caso continúan.

Foto: Instagram César Gastélum
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