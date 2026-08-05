¿Quién era César Gastélum, tiktoker mexicano asesinado en plena transmisión en vivo?

César Gastélum, un reconocido creador de contenido de 25 años, perdió la vida la noche del pasado martes 4 de agosto, tras recibir un certero disparo en la cabeza mientras se encontraba en plena transmisión en Culiacán, México. A continuación los detalles del crimen que ha conmocionado a la comunidad de redes sociales en ese país.
El ataque armado se registró en plena vía pública, específicamente frente a un local de comida rápida, a escados metros de la Fiscalía General.
Durante el crimen, César también conocido como Cesarín, se encontraba junto a dos amigos, participando en un reto de reparto de comida. De pronto, dos hombres desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron hasta donde estaban los jóvenes; el que conducía el vehículo sacó un arma y le disparó en la cabeza a César, cuyo cuerpo quedó tendido en la acera.
El violento momento circula en redes sociales, causando gran consternación entre sus miles de seguidores.
Su trayectoria en el mundo digital abarcaba una comunidad cercana a los 600 mil seguidores en la plataforma TikTok.
En sus diferentes perfiles, el joven compartía contenidos enfocados en la comedia, parodias cotidianas y aspectos de su vida diaria.
César Gastélum también era el creador de un pódcast en YouTube denominado "Al Estilo Culiacán", un espacio en donde mostraba contenido relacionado con vehículos costosos y mansiones.
Parte de su material audiovisual también reflejaba la estética y los símbolos vinculados al estilo de vida de la región sinaloense.
Meses atrás, el joven había mencionado su intención de tomar distancia temporal de las plataformas digitales tras el fallecimiento de su padre.
A pesar de aquel anuncio de duelo y de su incursión en la música, continuó activo con la realización de videos y transmisiones en vivo.
Tras la confirmación de su muerte, sus miles de seguidores y otros creadores de contenido se ha unido para externar sus muestras de pesar en redes sociales.
Por su parte, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación. De manera preliminar, las líneas de investigación apuntan a que su muerte podría haber sido por sus publicaciones en redes sociales, puesto que algunas hacían alusión a una facción de un grupo delictivo local en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, sin embargo, las indagaciones del caso continúan.