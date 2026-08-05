¿Quién era César Gastélum, tiktoker mexicano asesinado en plena transmisión en vivo?

Durante el crimen, César también conocido como Cesarín, se encontraba junto a dos amigos, participando en un reto de reparto de comida. De pronto, dos hombres desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron hasta donde estaban los jóvenes; el que conducía el vehículo sacó un arma y le disparó en la cabeza a César, cuyo cuerpo quedó tendido en la acera.