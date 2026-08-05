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"Davis Flow" le coquetea a esposa de "El Chapo", se da cuenta quién es y su reacción se viraliza

El tiktoker hondureño inició con coqueteos hacia Emma Coronel y luego, su reacción se viralizó cuando le dijeron con quién estaba hablando

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 15:14
Davis Flow le coquetea a esposa de El Chapo, se da cuenta quién es y su reacción se viraliza
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El tiktoker hondureño "Davis Flow" se hizo viral luego de hacer un live con Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán. En el live le coqueteó y al darse cuenta quién era, su reacción se viralizó.

 Foto: Cortesía redes
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Emma Coronel se casó con Joaquín "El Chapo" Guzmán el 2 de julio de 2007, el mismo día en que ella cumplió 18 años de edad. Cuando ella tenía 17 fue que conoció al narco en Durango durante la Feria del Café y la Guayaba.

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Tras cumplir una condena por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, Emma Coronel recobró su libertad y ahora se dedica al modelaje, la reinserción social y el cuidado de sus hijas gemelas en California.

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Además ha entrado al mundo del TikTok donde se encontró con "Davis Flow" y la reacción del catracho al saber quién era llamó la atención de inmediato.

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Iniciando la interacción, "Davis Flow" le preguntó a Coronel dónde vivía y ella le dijo que residía en California, mientras él mencionó que ahora estaba en Honduras.

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Seguidamente le coqueteó: "cuando me habló en inglés dije 'ajá aquí ya tengo los papeles'" y eso desató las risas de Coronel, quien le respondió: "No ando dando papeles ahorita".

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Posteriormente "Davis Flow" le preguntó si estaba soltera y ella preguntó por qué hacía la consulta, mencionando él que la veía en su foto de perfil con un ramo gigante de rosas.

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Sin embargo, el momento viral llegó cuando los seguidores de "Davis Flow" le dijeron quién era y él cambió su semblante, afirmando después que le gustaban los hombres y que tampoco le gustaba tener amigas.

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"Yo tengo novio, a mí me gustan los hombres. No me gusta ni tener amigas mujeres porque las mujeres después le quieren quitar el marido a uno", dijo Davis Flow al darse cuenta con quién estaba hablando.

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En redes sociales se hizo viral la reacción del hondureño, quien inició con coqueteos hacia la esposa de "El Chapo" y posteriormente mencionó que solo le gustaban los hombres.

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