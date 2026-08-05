"Davis Flow" le coquetea a esposa de "El Chapo", se da cuenta quién es y su reacción se viraliza

El tiktoker hondureño "Davis Flow" se hizo viral luego de hacer un live con Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán. En el live le coqueteó y al darse cuenta quién era, su reacción se viralizó.
Emma Coronel se casó con Joaquín "El Chapo" Guzmán el 2 de julio de 2007, el mismo día en que ella cumplió 18 años de edad. Cuando ella tenía 17 fue que conoció al narco en Durango durante la Feria del Café y la Guayaba.
Tras cumplir una condena por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, Emma Coronel recobró su libertad y ahora se dedica al modelaje, la reinserción social y el cuidado de sus hijas gemelas en California.
Además ha entrado al mundo del TikTok donde se encontró con "Davis Flow" y la reacción del catracho al saber quién era llamó la atención de inmediato.
Iniciando la interacción, "Davis Flow" le preguntó a Coronel dónde vivía y ella le dijo que residía en California, mientras él mencionó que ahora estaba en Honduras.
Seguidamente le coqueteó: "cuando me habló en inglés dije 'ajá aquí ya tengo los papeles'" y eso desató las risas de Coronel, quien le respondió: "No ando dando papeles ahorita".
Posteriormente "Davis Flow" le preguntó si estaba soltera y ella preguntó por qué hacía la consulta, mencionando él que la veía en su foto de perfil con un ramo gigante de rosas.
Sin embargo, el momento viral llegó cuando los seguidores de "Davis Flow" le dijeron quién era y él cambió su semblante, afirmando después que le gustaban los hombres y que tampoco le gustaba tener amigas.
"Yo tengo novio, a mí me gustan los hombres. No me gusta ni tener amigas mujeres porque las mujeres después le quieren quitar el marido a uno", dijo Davis Flow al darse cuenta con quién estaba hablando.
En redes sociales se hizo viral la reacción del hondureño, quien inició con coqueteos hacia la esposa de "El Chapo" y posteriormente mencionó que solo le gustaban los hombres.