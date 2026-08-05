"Me dijo que yo ya estaba muy usada": revelan supuestos audios y fotos entre Valeria Márquez y el hijo de "El R1"

Continuó: “Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado, que yo no valía para presentarme con sus amigos, que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada... Qué huevo, y yo ahí toda pend*** creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes de control, hasta sus celos estúpi***, para que al final me tratara como una basura”.