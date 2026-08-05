"Me dijo que yo ya estaba muy usada": revelan supuestos audios y fotos entre Valeria Márquez y el hijo de "El R1"

Autoridades buscan a Francisco Álvarez, hijo de Ramón Ángel, alias "El R1", como posible autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada mientras transmitía en directo por redes sociales. Audios revelan cómo era su relación.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo que el hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", mantenía una relación sentimental con Márquez y que la había amenazado varias veces antes de su feminicidio.
Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en el oeste del país, mientras realizaba una transmisión en vivo.
Según la nueva línea de investigación, el R1 habría atendido la petición de su hijo, identificado como Francisco "N" o Iván, para ordenar el ataque contra Márquez.
En videos y capturas de pantalla que circulan en redes sociales, Valeria había revelado que su expareja, mencionada en una única ocasión como Francisco, la amenazaba y la trataba como una "basura".
“Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas”, menciona el primer audio.
Continuó: “Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado, que yo no valía para presentarme con sus amigos, que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada... Qué huevo, y yo ahí toda pend*** creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes de control, hasta sus celos estúpi***, para que al final me tratara como una basura”.
Durante la grabación, la influencer recibe una llamada telefónica y menciona el nombre de Francisco, mientras expresa su molestia e incluso amenaza con bloquear a quien sería su entonces pareja.
En otra captura, publicó una historia con el mensaje: "Hago responsable a esa persona de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia. Hasta si me tengo que salir de la ciudad".
La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", permitió a las autoridades mexicanas perfilar la operación de Los Rs, una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de armas en el occidente del país, además de vincularla con dos investigaciones por asesinatos de alto impacto.
El presunto líder criminal fue detenido junto con Jesús Salvador Vela Salazar, alias El Chuy, en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo coordinado por instituciones federales de seguridad.
La captura también aportó indicios a la investigación por el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan.