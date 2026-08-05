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De la radio y TV a las pasarelas del Miss Honduras Universo: Kennia Mondragón, el rostro de Miss Francisco Morazán

Con una belleza y sonrisa radiante y espíritu de "Dragona", Kennia Mondragón busca ser la próxima Miss Honduras Universo y representar a su país este año con el título

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 10:17
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La presentadora hondureña Kennia Mondragón representará al departamento de Francisco Morazán en el Miss Honduras Universo 2026 y va con todo por la corona. ¿Qué tanto sabes de ella? Aquí te damos algunos detalles sobre su vida.

 Foto: @KenniaMondragon
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Originaria de la capital hondureña, Tegucigalpa, pero su familia es de San Marcos de Colón, Choluteca. Nació el 6 de enero de 2001 y mide 1.75.

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Kennia Mondragón es Capricornio, aunque se representa mejor con el animal del fuego, el cual ha sido su nombre artístico: "La Dragona". Actualmente tiene 25 años.

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Se describe como una mujer resiliente, fuerte y luchadora por sus sueños, pues aunque desde temprana edad inició su preparación para cumplir su sueño de representar a su país, el camino no fue fácil para llegar hasta donde está ahora.

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Mondragón fue modelo desde los 12 años, permitiéndole trabajar en un programa donde anunciaba los ganadores en un segmento de sorteos que se transmitía diariamente.

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La bella catracha inició en el mundo de la televisión con tan solo 18 años de edad, donde también se destacó como locutora de radio. Luego dio pequeños pasos en la televisión, logrando posicionarse por su carisma y encanto.

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En el mundo de los certámenes, "La Dragona" inició su camino en 2019, cuando obtuvo el título de Segunda Finalista en Miss Honduras Universe. Posteriormente, en 2020, fue coronada Miss Honduras Continentes Americanos, lo que la llevó a formar parte de la organización del certamen como maestra de ceremonias oficial en 2022 y como copresentadora de la gala final en 2024.

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Mondragón es licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Gracias a su conexión con el público y con su título como respaldo, logró un impulso en las pantallas hondureñas, permitiéndole trabajar en programas de televisión reconocidos, especialmente en la sección de entretenimiento.

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Fuera de las pantallas, Kennia ha mostrado compromiso con el servicio. Es fundadora de "Luz para Todos", una iniciativa enfocada en brindar apoyo humanitario a familias en situación vulnerable.

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Su experiencia frente a los medios y los escenarios le ha permitido desarrollar una conexión especial con el público.

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La joven de 25 años ahora busca cumplir el sueño que tuvo desde niña: ser la portadora de la corona del Miss Honduras Universo y representar a su país en el Miss Universo 2026.

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Este 11 de septiembre, Kennia y las candidatas departamentales darán lo mejor de ellas para llevarse la corona y la banda como la reina de belleza de Honduras.

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