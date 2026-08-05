De la radio y TV a las pasarelas del Miss Honduras Universo: Kennia Mondragón, el rostro de Miss Francisco Morazán

En el mundo de los certámenes, "La Dragona" inició su camino en 2019, cuando obtuvo el título de Segunda Finalista en Miss Honduras Universe. Posteriormente, en 2020, fue coronada Miss Honduras Continentes Americanos, lo que la llevó a formar parte de la organización del certamen como maestra de ceremonias oficial en 2022 y como copresentadora de la gala final en 2024.