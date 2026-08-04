¿Qué hace Taylor Swift tras su boda? Su nueva rutina junto a Travis Kelce

Taylor Swift atraviesa las primeras semanas de su matrimonio con Travis Kelce entregada a una rutina casera, alejada de los reflectores, según trascendió a través de una fuente cercana de la pareja.
La boda de la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se celebró el 3 de julio en el Madison Square Garden de Manhattan, en una ceremonia oficiada por el actor y comediante Adam Sandler.
Rumbo al altar no hubo damas ni padrinos tradicionales; Austin Swift, hermano de la artista, ejerció como su acompañante de honor, mientras que Jason Kelce, hermano del deportista, cumplió el papel de padrino. Entre los asistentes figuraron nombres como Bradley Cooper, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Hugh Grant y Ethan Hawke.
Un mes después de aquella noche, la fuente consultada por el Daily Mail describió a una Swift "más feliz que nunca ahora que es la señora Kelce" y aseguró que su matrimonio "ha sido dichoso hasta ahora".
Según el relato, la artista atraviesa esta etapa "enfocada en las cosas simples de la vida".
Buena parte de esos días transcurren en la cocina. De acuerdo con el relato, compartido por el medio británico, Swift dedica tiempo a preparar cenas y a perfeccionar un pan de masa madre que se ha convertido en su especialidad.
La fuente la describió experimentando con platos italianos mientras aprende algunas frases del idioma "poco a poco", acompañando la experiencia con copas de vino blanco.
La agenda de la intérprete, más flexible que la del deportista por la naturaleza de su carrera, le permite escribir, grabar y administrar sus negocios desde distintos lugares.
Según la fuente citada, la prioridad de la pareja pasa por compartir el día a día en lugar de verse únicamente los fines de semana, ahora que Kelce retomó la pretemporada con los Chiefs.
El entrenamiento físico también ocupa espacio central en la rutina conjunta. La fuente detalló que ambos se ejercitan a diario combinando caminatas, natación y levantamiento de pesas, conscientes que sus respectivas carreras exigen mantenerse en forma.
En ese contexto, Kelce introdujo a su esposa en el golf, deporte por el que siente predilección y que ahora practica junto a ella.
La pareja comparte además el cuidado de varias mascotas. Swift tiene tres gatos, llamados Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button, mientras que Kelce es dueño de un samoyedo blanco.