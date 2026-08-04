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Ariana Grande defiende su retiro temporal y niega que sea una decisión "impulsiva"

Tras anunciar que se alejará de la exposición pública, Ariana Grande explicó que la decisión llevaba tiempo en marcha y no nació de los recientes rumores sobre su cuerpo

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 16:03
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La cantante estadounidense Ariana Grande aseguró en su último concierto que la decisión de tomarse un descanso tras finalizar su gira no fue algo "reactivo ni impulsivo", pese a la avalancha de comentarios que ha recibido en los últimos meses sobre su estado de salud.

 Foto: Instagram | @arianagrande
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"El anuncio que se hizo no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había planificado y preparado en silencio hace mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia", apuntó la artista anoche durante un show en Chicago.

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El pasado fin de semana, un representante de Grande declaró a la revista People que la artista se alejará de los focos tras terminar su gira The Eternal Sunshine Tour ante el "constante escrutinio público".

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En los últimos meses, la cantante ha recibido numerosos comentarios que señalan su delgadez y especulan que podría padecer un trastorno de alimentación.

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La también actriz lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, Petal, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado este debate en redes sociales.

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Durante su concierto en Chicago, la artista señaló que "muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo".

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"Sí, hay que establecer límites. Los seres humanos a veces también necesitan un respiro. Y, además, esta es y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa", dijo.

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"Quiero compartir esto porque he oído que mis fans estaban preocupados de que la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario", aseguró, desatando los vítores y aplausos de los espectadores.

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Grande recalcó así que, pese a los "rumores, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni ser más real o significativo para mí que este amor que compartimos".

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"Esta gira ha sido la experiencia más sanadora, bonita, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", insistió.

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