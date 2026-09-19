VIDEOS: Comienzan a registrarse inundaciones en la capital tras intensas lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Durante las primeras horas de intensas lluvias en Tegucigalpa este sábado -19 de septiembre-, capitalinos ya comienzan a reportar inundaciones y calles sin acceso en diferentes puntos de la ciudad.

Vehículos quedaron varados en algunas zonas debido a la acumulación de agua, mientras conductores y peatones enfrentan dificultades para movilizarse por las calles afectadas.

Las precipitaciones también han generado congestionamientos en distintos sectores de la capital, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y evitar las zonas donde el nivel del agua ha aumentado.