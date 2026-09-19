VIDEOS: Comienzan a registrarse inundaciones en la capital tras intensas lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Durante las primeras horas de intensas lluvias en Tegucigalpa este sábado -19 de septiembre-, capitalinos ya comienzan a reportar inundaciones y calles sin acceso en diferentes puntos de la ciudad.
Vehículos quedaron varados en algunas zonas debido a la acumulación de agua, mientras conductores y peatones enfrentan dificultades para movilizarse por las calles afectadas.
Las precipitaciones también han generado congestionamientos en distintos sectores de la capital, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y evitar las zonas donde el nivel del agua ha aumentado.
En algunos puntos de la colonia la Kennedy, el agua ha cubierto parte de las calles y dificulta el paso de vehículos pequeños, por lo que los conductores deben tomar vías alternas mientras continúan las lluvias.
Las condiciones podrían complicarse si las precipitaciones persisten durante las próximas horas, especialmente en sectores donde se registran acumulaciones de agua.
Hasta el momento, se mantiene el monitoreo de las zonas más afectadas para determinar si las lluvias han provocado daños mayores o situaciones que requieran atención de los cuerpos de emergencia.
En la calle principal de la colonia La Joya, en Tegucigalpa, un transformador explotó en medio de las fuertes lluvias, dejando sin luz a varias viviendas.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles o quebradas donde se observe una fuerte corriente de agua.