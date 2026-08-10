L13 millones costará Comisión de Gestión que llegó a profundizar crisis en Unag

Las actas de las sesiones de esta comisión muestran cómo el abuso de autoridad se impone sobre la legalidad al hacer a un lado el Estatuto de la universidad y su reglamento con el fin de emplear militantes políticos o favorecer a docentes y empleados de la Unag, que son parte de los<a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/nepotismo-unag-familias-corrupcion-crisis-HF31617770"> clanes familiares que históricamente han mantenido la anarquía en esa institución</a>, como reveló la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.Entre las acciones de la Comisión de Gestión al margen de la legalidad está la elección del vicerrector académico <b>Mario Edgardo Talavera Sevilla</b> —actualmente bajo análisis del CES—, la elección del vicerrector de asuntos estudiantiles <b>René Gómez</b> y también el nombramiento de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), actualmente impugnada.En las actas de las sesiones cinco y siete puede verse cómo los comisionados Cárcamo Rivera —quien tiene varias denuncias en el Ministerio Público—, Álvarez Rodríguez —empleado de la Unag— y Mejía Cálix imponen sus acuerdos ante los comisionados y abogados López Padilla y Cornejo Ortiz.