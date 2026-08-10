Represas bajan sus niveles; Alcaldía evalúa declarar alerta roja entre el 22 y 28 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La capital se encamina hacia un escenario crítico por la reducción de los niveles de las represas; ante esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza elevar a alerta roja entre el 22 y el 28 de agosto por sequía si las precipitaciones no mejoran durante las próximas semanas.
Las principales represas que abastecen a Tegucigalpa reflejan bajos niveles que bajan poco a poco cada día que pasa sin llover.
El último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Los Laureles, registraba 39.78% de su capacidad, con 4.124 millones de metros cúbicos almacenados, mientras La Concepción se encontraba en 31.69%, con 11.219 millones de metros cúbicos.
Ambos embalses permanecen en la categoría de riesgo hídrico alto, lo que mantiene encendidas las alertas ante el comportamiento de las lluvias.
Julio Quiñónez Espino, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), confirmó que la posibilidad de declarar la alerta roja ya está sobre la mesa y que el tema fue analizado con las autoridades municipales.
“Una de las conversaciones que hemos tenido con el ministro (de Copeco) Reinaldo Sánchez ha sido precisamente sobre la probabilidad de elevar a alerta roja por sequía en el Distrito Central”, afirmó Quiñónez.
Explicó que la decisión no se tomaría únicamente por el nivel de los embalses, sino que también se consideran los pronósticos de precipitaciones y diferentes escenarios elaborados con base en análisis de organismos especializados.
“Definitivamente, el escenario no es nada halagador”, advirtió Quiñónez al referirse a las proyecciones de lluvia para las próximas semanas.
El déficit de precipitaciones registrado durante mayo y junio es uno de los factores que más ha incidido en la situación actual. Según el análisis municipal, las lluvias acumuladas durante esos meses estuvieron entre 40% y 46% por debajo del promedio.
“Nuestro plan de contingencias está activo y nos ha llevado a hacer uso de nuestros recursos, como camiones cisterna y pozos”, explicó el director del Simger, quien también informó que se han identificado pozos que permanecían abandonados para incorporarlos al sistema.
El 26 de mayo la Alcaldía declaró 90 días de emergencia. Ya pasaron 76 días hasta la fecha y, según Quiñónez, hasta los momentos "se logró incrementar cantidad de camiones que entregan agua gratuita, identificar sitios para perforar pozos e iniciar con las perforaciones, identificar pozos existentes sin operar y empezar a hacerlos funcionar, incrementar cuadrillas y horarios para atender fugas".
La situación actual tiene un antecedente que preocupa a las autoridades. Quiñónez recordó que durante el fuerte fenómeno de El Niño de 1997 los embalses llegaron a presentar condiciones similares, aunque con una diferencia determinante: la capital tenía alrededor de un millón de habitantes menos.
Como parte de las medidas de contingencia, desde el 1 de agosto el suministro de agua en algunos sectores fue ampliado a ciclos de nueve días. “A partir del 1 de agosto tomamos la decisión de que el agua se esté entregando cada nueve días”, confirmó Quiñónez.
La fecha que más preocupa se ubica entre el 22 y el 28 de agosto, período en el que, de mantenerse las condiciones actuales de lluvia, el Distrito Central podría alcanzar el indicador que obligaría a elevar la emergencia a alerta roja.