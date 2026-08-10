Represas bajan sus niveles; Alcaldía evalúa declarar alerta roja entre el 22 y 28 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La capital se encamina hacia un escenario crítico por la reducción de los niveles de las represas; ante esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza elevar a alerta roja entre el 22 y el 28 de agosto por sequía si las precipitaciones no mejoran durante las próximas semanas.

Las principales represas que abastecen a Tegucigalpa reflejan bajos niveles que bajan poco a poco cada día que pasa sin llover.

El último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Los Laureles, registraba 39.78% de su capacidad, con 4.124 millones de metros cúbicos almacenados, mientras La Concepción se encontraba en 31.69%, con 11.219 millones de metros cúbicos.

Ambos embalses permanecen en la categoría de riesgo hídrico alto, lo que mantiene encendidas las alertas ante el comportamiento de las lluvias.

Julio Quiñónez Espino, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), confirmó que la posibilidad de declarar la alerta roja ya está sobre la mesa y que el tema fue analizado con las autoridades municipales.

“Una de las conversaciones que hemos tenido con el ministro (de Copeco) Reinaldo Sánchez ha sido precisamente sobre la probabilidad de elevar a alerta roja por sequía en el Distrito Central”, afirmó Quiñónez.

Explicó que la decisión no se tomaría únicamente por el nivel de los embalses, sino que también se consideran los pronósticos de precipitaciones y diferentes escenarios elaborados con base en análisis de organismos especializados.