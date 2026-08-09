Copeco prevé lluvias hasta 45% menores durante la postrera en Honduras

"Tenemos 75 municipios en alerta amarilla, 48 en alerta verde y 111 en vigilancia es decir que no se encuentran en alerta y para que nosotros podamos modificar las alertas debemos saber como están los estimadores", dijo Reyes.

Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó sobre la situación de emergencia por la sequía en el corredor seco del territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras. -El pronóstico de lluvia para la temporada de postrera no es muy halagador, es lo que se visualiza en los modelos meteorológicos que se analizan por parte de especialistas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Sin embargo, "para los meses de septiembre y octubre vamos a tener lluvias, pero con un rango que anda en 40 o 45 por ciento menos de lluvia hasta como el 10 de noviembre", agregó.

En relación a lo que se vive en la actualidad, explicó que "tenemos canícula, pero no es que no llueve, sino que se reduce la cantidad de precipitación y esa será la dinámica para el mes de agosto".

Para cambiar los niveles de alerta, Juan José Reyes manifestó que "tenemos que hacerlo con los argumentos para que no sean cuestionables después las acciones que estamos desarrollando, porque con alerta roja, es impacto".

"Uno de los estimadores es el pronóstico, el otro es como está la agricultura, agua y seguridad en salud. Si los estimadores sobrepasan las lineas, pues tendremos que emitir alertas de mayor rango. Es decir que algunos pasaran a alerta roja, otros a amarilla y otros a alerta verde", destacó el funcionario de Copeco.

"Después de eso no hay lluvia para la zona del corredor seco, pero sí para la zona litoral porque empiezan a bajar los frentes fríos. Pero ya no son las lluvias donde la eficiencia de precipitación está bien marcada, que es el corredor seco", destacó.

"No es un pronóstico muy halagador, pero tampoco es un pronóstico de cero. La poca agua que se precipite hay que aprovecharla", reflexionó Juan José Reyes.

En relación a la pérdida de las cosechas, dio a conocer que "hay cultivos que se perdieron en un 100 por ciento y aquí la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) está analizando la información de la perspectiva climática que le permita tomar decisiones en función de como van asesorar al agro en función de cuando van a sembrar, qué tipo de semillas sembrar de acuerdo a las ventanas de lluvia que tengamos por la perspectiva".

Para eso, las autoridades competentes deben tomar acciones como ser la construcción de reservorios de agua, porque de lo contrario lo que se precipita los meses de septiembre, octubre y noviembre, termina en el mar".

"Otras de las acciones es que la SAG diseñe mecanismos de impacto en función a la agricultura, semillas y bonos tecnológicos. Es decir, acciones que ayuden a minimizar el impacto por la falta de lluvias".

También que los gobiernos municipales den una respuesta local. "Hay que sacar el agua de los ríos y llevarlas a los lugares donde pueda ser de uso más amplio, para gente que no puede tener acceso de llevar el ganado hasta el río, acercarles el agua", dijo Reyes.

"Otra de las acciones sería la apertura de pozos, reservorios de agua y para eso se necesita la maquinaria que está en camino para estos municipios, para que puedan hacer reservorios y son acciones que se están implementando", detalló.

En relación a lo que se espera para próximos meses, el jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco dijo: "vamos a tener precipitaciones en septiembre y octubre, lo que no podemos decir como Copeco es si serán aprovechables para la siembra de postrera porque quien maneja ese tema es la SAG".

"Pero ellos ya tienen la información, ellos ya están asesorando al agro y si no es rentable hay que decirlo, si podemos sacar cosecha también hay que manifestarlo. Aquí es ver el escenario que tenemos y en base a eso se deben tomar las decisiones", prosiguió.

"Todo apunta a una situación critica, pero hay que ser conscientes de que en los meses de septiembre y octubre, podemos tener tres, cuatro o cinco días de lluvias y eso puede ser un problema, porque Honduras es un país muy vulnerable y hay que trabajar en el riesgo a inundaciones, a deslizamientos y eso se marca en los meses de septiembre, octubre y noviembre", recordó.

"Y por el tema de sequía, como Copeco y Sinager, vamos asistir a la población que se vea afectada y vamos a emitir las alertas necesarias y el apoyo comunitario municipal ya se está llevando a cabo", concluyó Juan José Reyes.