¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?

Ante la temporada de intenso calor en el territorio hondureño, los pronósticos de lluvias en algunos departamentos son señal de alivio para muchos, especialmente para los cultivos que se han visto afectados ante esta sequía. ¿En qué zonas se esperan lluvias?
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció que para este domingo -24 de mayo- se espera una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales en la mayor parte del territorio nacional.
En El Paraíso, Francisco Morazán y Gracias a Dios se esperan temperaturas máximas similares de 33°C, con mínimas que variarán entre los 19°C y 27°C según la zona.
Por otro lado, Intibucá se mantendrá como la región más fresca con una máxima de 27°C y una mínima que descenderá hasta los 14°C. En las Islas de la Bahía oscilará entre los 32°C de máxima y 28°C de mínima, mientras que en La Paz se registrará el ambiente más cálido de este grupo con una máxima de 35°C y una mínima de 22°C.
Por su parte, Copán experimentará temperaturas de 34°C como máxima y 21°C como mínima, y finalmente Atlántida presentará una máxima de 32°C con una mínima de 24°C.
Finalmente, Valle también experimentará un calor intenso con una máxima de 41°C y una mínima de 27°C. En Santa Bárbara alcanzará los 37°C como máxima y 23°C como mínima, mientras que en Olancho se esperan temperaturas de 36°C y 25°C.
En Lempira y Yoro compartirán una máxima de 35°C, con mínimas de 22°C y 21°C respectivamente, y finalmente en Ocotepeque las temperaturas oscilarán entre los 34°C de máxima y los 20°C de mínima.
Los mayores acumulados de precipitación estarán acompañados de actividad eléctrica en las regiones del suroccidente, sur y oriente.
Pese a las leves lluvias, Copeco aclaró que persistirán las temperaturas cálidas y la presencia de humo en el ambiente.