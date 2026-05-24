  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?

Una vaguada en superficie provocará lluvias y chubascos leves en la mayor parte del territorio hondureño, tras una intensa temporada de calor que sigue afectando el país

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 09:00
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
1 de 9

Ante la temporada de intenso calor en el territorio hondureño, los pronósticos de lluvias en algunos departamentos son señal de alivio para muchos, especialmente para los cultivos que se han visto afectados ante esta sequía. ¿En qué zonas se esperan lluvias?

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
2 de 9

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció que para este domingo -24 de mayo- se espera una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales en la mayor parte del territorio nacional.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
3 de 9

En El Paraíso, Francisco Morazán y Gracias a Dios se esperan temperaturas máximas similares de 33°C, con mínimas que variarán entre los 19°C y 27°C según la zona.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
4 de 9

Por otro lado, Intibucá se mantendrá como la región más fresca con una máxima de 27°C y una mínima que descenderá hasta los 14°C. En las Islas de la Bahía oscilará entre los 32°C de máxima y 28°C de mínima, mientras que en La Paz se registrará el ambiente más cálido de este grupo con una máxima de 35°C y una mínima de 22°C.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
5 de 9

Por su parte, Copán experimentará temperaturas de 34°C como máxima y 21°C como mínima, y finalmente Atlántida presentará una máxima de 32°C con una mínima de 24°C.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
6 de 9

Finalmente, Valle también experimentará un calor intenso con una máxima de 41°C y una mínima de 27°C. En Santa Bárbara alcanzará los 37°C como máxima y 23°C como mínima, mientras que en Olancho se esperan temperaturas de 36°C y 25°C.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
7 de 9

En Lempira y Yoro compartirán una máxima de 35°C, con mínimas de 22°C y 21°C respectivamente, y finalmente en Ocotepeque las temperaturas oscilarán entre los 34°C de máxima y los 20°C de mínima.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
8 de 9

Los mayores acumulados de precipitación estarán acompañados de actividad eléctrica en las regiones del suroccidente, sur y oriente.

 Foto: EL HERALDO
¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?
9 de 9

Pese a las leves lluvias, Copeco aclaró que persistirán las temperaturas cálidas y la presencia de humo en el ambiente.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos