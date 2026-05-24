¿Fin al calor? Pronostican lluvias en varias regiones del país: ¿en qué departamentos?

Por otro lado, Intibucá se mantendrá como la región más fresca con una máxima de 27°C y una mínima que descenderá hasta los 14°C. En las Islas de la Bahía oscilará entre los 32°C de máxima y 28°C de mínima, mientras que en La Paz se registrará el ambiente más cálido de este grupo con una máxima de 35°C y una mínima de 22°C.